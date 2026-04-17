Dự lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ XII có ông Phạm Tất Thắng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về công tác thông tin đối ngoại; các Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương: Phan Xuân Thủy, Huỳnh Thành Đạt; thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và các lãnh đạo bộ, ban ngành TP.HCM.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Tất Thắng cho biết sau 11 mùa giải, giải thưởng đã trở thành một thương hiệu quốc gia uy tín. Đây là không gian sáng tạo vô tận, nơi hội tụ tình yêu đất nước và con người Việt Nam. Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, công tác thông tin đối ngoại cần một bước chuyển mình mạnh mẽ.

Ông Phạm Tất Thắng chia sẻ đất nước đang đứng trước những thời cơ, vận hội mới. Sau 40 năm đổi mới, cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín của Đảng, của đất nước ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Đặc biệt, Đại hội XIV của Đảng thành công rất tốt đẹp, đã và đang tiếp thêm nguồn lực, nguồn nội lực mạnh mẽ, khơi dậy tinh thần đoàn kết và khát vọng cống hiến mãnh liệt trong mỗi người dân Việt Nam.

"Thông tin đối ngoại hiện nay không chỉ là kể câu chuyện Việt Nam mà phải truyền cảm hứng về một đất nước đổi mới không ngừng; phải phản ánh được tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế của đất nước. Tôi kỳ vọng các tác phẩm tham gia sẽ mang giá trị về chiều sâu, truyền tải được tư duy, tầm vóc và khát vọng phát triển của dân tộc; truyền tải được tinh thần, định hướng về đối ngoại, hội nhập quốc tế và các mục tiêu mà Đại hội XIV đã đề ra", ông Phạm Tất Thắng nhấn mạnh.

Ông Thắng khẳng định những tác phẩm, sản phẩm đối ngoại được vinh danh cũng là một hình thức quảng bá ý nghĩa giá trị những nỗ lực của Việt Nam ra thị trường thế giới.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cũng mong giải thưởng nhận được sự tham gia của đông đảo các bạn trẻ, của các KOLs đang trực tiếp định hình dòng chảy thông tin trên không gian mạng và những người làm chủ công nghệ số, trí tuệ nhân tạo để đưa hình ảnh Việt Nam đến với thế giới một cách hiện đại, thuyết phục.

Đồng thời, giải thưởng sẽ thu hút sự quan tâm, tham gia nhiều hơn nữa của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, bạn bè quốc tế, những người yêu mến Việt Nam trên toàn cầu, để hình ảnh đất nước và con người Việt Nam ngày càng được lan tỏa mạnh mẽ, sâu sắc và có cảm hứng, cảm xúc tới bạn bè quốc tế.

Giải thưởng lần thứ XII xét tặng các tác phẩm thuộc 8 hạng mục: báo/tạp chí tiếng Việt; báo/tạp chí tiếng nước ngoài; phát thanh; truyền hình; sách; ảnh; sản phẩm số - đa phương tiện; sáng kiến, sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại. Giải thưởng không giới hạn đối tượng tham gia, từ các cá nhân đến tập thể trong và ngoài nước.

Thể lệ Giải thưởng thông tin đối ngoại lần thứ XII Cơ cấu giải thưởng cho mỗi hạng mục gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích. Hạng mục ảnh sẽ nhận thêm sự bảo trợ từ Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam về nghệ thuật, huy chương và được tính điểm cấp khu vực theo quy chế. Các tác phẩm, sản phẩm tham gia phải được đăng tải, phát hành hoặc công bố trong khoảng thời gian từ ngày 1.7.2025 đến hết ngày 31.7.2026. Đối với những tác phẩm, sản phẩm phát hành trước hoặc sau thời điểm nêu trên, phải có ít nhất 2/3 thời lượng hoặc số lượng được công bố trong thời gian quy định. Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm là ngày 5.8.2026. Thể lệ giải thưởng được đăng tải trên website chính thức: https://giaithuong.ttdn.vn. Ban tổ chức nhận tác phẩm theo hình thức trực tuyến qua website này. Riêng hạng mục sách, nếu không có bản mềm, tác giả có thể gửi bản cứng về địa chỉ: Vụ Thông tin đối ngoại (Ban Tuyên giáo Trung ương), số 6C Hoàng Diệu, Ba Đình, TP.Hà Nội. Ban tổ chức kỳ vọng Giải thưởng thông tin đối ngoại lần thứ XII sẽ tiếp tục là diễn đàn khơi dậy niềm tự hào dân tộc, khát vọng cống hiến, đóng góp cho đất nước của mọi người dân Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ.



