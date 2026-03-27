Làm rõ điểm mới Văn kiện Đại hội XIV, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày 27.3, Học viện Chính trị khu vực II (TP.HCM) tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: "Nội dung mới trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và luận cứ khoa học nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch".

Tham dự hội thảo có bà Nguyễn Thị Tuyết Mai và bà Lê Thị Anh Đào, Phó giám đốc Học viện Chính trị khu vực II; ông Lê Văn Minh, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, cùng nhiều chuyên gia, giảng viên của học viện.

Làm rõ nhiều nội dung mới trong Văn kiện Đại hội XIV

Hội thảo ghi nhận 50 tham luận của cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên, bao quát toàn diện các nội dung của Văn kiện Đại hội XIV, từ tầm nhìn chiến lược, thể chế, kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, quốc phòng - an ninh, đối ngoại đến văn hóa, con người, dân tộc…

Các ý kiến tập trung làm rõ những nội dung mới, giá trị lý luận và thực tiễn trong Văn kiện Đại hội XIV, nổi bật ở các vấn đề: nhận thức mới về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; định hướng phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ đi đôi với hội nhập quốc tế sâu rộng.

Song song đó, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; định hướng chiến lược về quốc phòng, an ninh, đối ngoại; cùng các nội dung về văn hóa, con người...

Ông Lê Văn Minh, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, phát biểu tại hội thảo khoa học

Hội thảo cũng tập trung nhận diện các quan điểm sai trái, thù địch. Các tham luận phân tích bản chất chính trị, mục tiêu và phương thức hoạt động của các lực lượng chống phá; chỉ ra những vấn đề dễ bị lợi dụng hoặc xuyên tạc trong quá trình triển khai thực hiện văn kiện.

Một nội dung quan trọng được nhấn mạnh là xây dựng hệ thống luận cứ khoa học nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Hội thảo cũng đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh mới, đặc biệt trong điều kiện chuyển đổi số và truyền thông đa nền tảng.

"Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng như giữ móng nhà"

Phát biểu tại hội thảo, tiến sĩ Vũ Trung Kiên, Phó trưởng khoa Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị khu vực II, ví nền tảng tư tưởng của Đảng như "móng nhà". Theo ông, các thế lực chống phá thường tập trung vào việc "phá móng, đục tường và phá mái nhà". Do đó việc bảo vệ nền tảng tư tưởng cần được thực hiện đồng bộ, không chỉ củng cố "móng" mà còn phải bảo vệ "tường" và "mái", tức là toàn bộ hệ thống lý luận và thực tiễn.

Tiến sĩ Vũ Trung Kiên, Phó trưởng khoa Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị khu vực II, trình bày về tham luận

Ở góc độ kinh tế, các chuyên gia đánh giá mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong thời gian tới là khả thi, dù đây là nội dung bị các quan điểm thù địch phản bác.

Chuyên gia dẫn chứng Việt Nam từng đạt mức tăng trưởng 9,8% vào năm 1995, tiệm cận 2 con số, cùng với nền tảng hiện nay như cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện, thành tựu kinh tế - xã hội, khát vọng phát triển của dân tộc và sự đồng thuận giữa Đảng, Chính phủ và Nhân dân.

Theo phó giáo sư - tiến sĩ Võ Hữu Phước, Trưởng khoa Kinh tế, Xã hội và Môi trường, Học viện Chính trị khu vực II để đạt mục tiêu này cần có các đột phá về tư duy, trong đó doanh nghiệp đóng vai trò dẫn dắt nền kinh tế; nâng cao năng lực quản trị ở cả cấp địa phương và quốc gia.

Ngoài ra, hoàn thiện thể chế đồng bộ với hệ thống pháp luật, chính sách minh bạch, khoa học; phát triển thể chế số, coi dữ liệu số là nguồn lực quan trọng. Đồng thời, đổi mới công tác cán bộ và nâng cao năng lực quản trị rủi ro.

Các chuyên gia thảo luận về những điểm mới trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Hội thảo cũng nhấn mạnh việc vận dụng hiệu quả nội dung Văn kiện Đại hội XIV trong nghiên cứu, giảng dạy và đào tạo tại Học viện Chính trị khu vực II.