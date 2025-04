Tại buổi lễ phát động học tập tấm gương dũng cảm hy sinh của thiếu tá Nguyễn Đăng Khải, diễn ra ngày 21.4, tại TP.Hạ Long (Quảng Ninh), đại tá Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, cho biết Cơ quan CSĐT sẽ tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, xử lý nghiêm minh các đối tượng liên quan.

Đại tá Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, khẳng định hành động dũng cảm của thiếu tá Nguyễn Đăng Khải đã lan tỏa tinh thần, ý chí sáng ngời về lòng dũng cảm, tinh thần trấn áp tội phạm "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ" của người chiến sĩ công an nhân dân, tô thắm thêm truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng công an.

Đại tá Trần Văn Phúc trao hỗ trợ của đơn vị cho thân nhân liệt sỹ Nguyễn Đăng Khải ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Đại tá Phúc cũng cho biết, trong thời gian tới, Công an tỉnh Quảng Ninh sẽ tập trung điều tra mở rộng; đặc biệt xử lý nghiêm các hành vi phạm tội khác trong chuyên án vừa triệt phá như giết người, sử dụng vũ khí quân dụng...

Cùng đó, trước diễn biến phức tạp của các loại tội phạm, thời gian tới Công an tỉnh Quảng Ninh tập trung nắm chắc địa bàn, kiên quyết đấu tranh, triệt phá các băng ổ nhóm, các loại tội phạm hình sự, ma túy; các loại tội phạm ma túy liên tỉnh, liên tuyến....

Cũng tại buổi lễ, đại diện Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an), Công an tỉnh Quảng Ninh, cùng các đơn vị trên địa bàn đã trao hỗ trợ hơn 1,5 tỉ đồng tới thân nhân thiếu tá Nguyễn Đăng Khải.

Nhân dịp này, Chủ UBND tỉnh Quảng Ninh cũng đã trao thư khen, thưởng nóng tới Công an tỉnh Quảng, ban chuyên án triệt phá vụ mua bán vận chuyển số lượng lớn ma túy tại TP.Hạ Long.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, liên quan đến đường dây ma túy quy mô lớn vừa triệt phá tại TP.Hạ Long, đến nay đơn vị đã bắt giữ 5 đối tượng, thu giữ 25 bánh heroin, 2 khẩu súng quân dụng, 1 quả lựu đạn, 85 viên đạn, 5 xe ô tô cùng nhiều vật chứng liên quan. Trong đó, Bùi Đình Khánh, nghi phạm trực tiếp nổ súng khiến thiếu tá Nguyễn Đăng Khải hy sinh, đã bị bắt sau 24 giờ lẩn trốn.

Trước đó, tối 17.4, Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức triệt phá đường dây buôn bán ma túy lớn tại địa bàn TP.Hạ Long, bắt quả tang đối tượng cầm đầu là Nguyễn Hữu Đằng (58 tuổi, trú P.Hùng Thắng, TP.Hạ Long) đang chuẩn bị giao dịch 16 bánh heroin tại khu vực gần chung cư Dragon Castle.

Các đối tượng đã chống trả quyết liệt bằng súng AK để giải cứu đồng bọn, khiến thượng úy (thời điểm xảy ra vụ án) Nguyễn Đăng Khải, cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh trúng đạn, hy sinh.