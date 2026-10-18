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    Phát hiện 300 tấn chất thải công nghiệp bị chôn lấp trái phép

    Lã Nghĩa Hiếu
    Lã Nghĩa Hiếu

    Công an TP.Quảng Ninh phát hiện khoảng 300 tấn chất thải công nghiệp bị đổ, chôn lấp trái phép tại nhiều địa điểm ở xã Thống Nhất. Hai bị can đã bị khởi tố về hành vi gây ô nhiễm môi trường.

    Ngày 18.10, thông tin từ Công an TP.Quảng Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế vừa điều tra, làm rõ vụ đổ thải, chôn lấp trái phép khoảng 300 tấn chất thải công nghiệp tại nhiều địa điểm trên địa bàn xã Thống Nhất.

    Phát hiện 300 tấn chất thải công nghiệp bị chôn lấp trái phép - Ảnh 1.

    Lực lượng cảnh sát kinh tế bắt quả tang đối tượng đang chôn lấp trái phép chất thải công nghiệp

    ẢNH: VĂN ĐIỆP

    Liên quan vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP.Quảng Ninh đã khởi tố 2 bị can về tội gây ô nhiễm môi trường.

    Theo kết quả điều tra, Trần Văn Trung (41 tuổi, trú P.Hà Lầm, Quảng Ninh) là một trong những người tổ chức vận chuyển, đổ thải trái phép chất thải công nghiệp từ các cơ sở sản xuất ngoài tỉnh về Quảng Ninh.

    Trước đó, lực lượng chức năng bắt quả tang Trung đang đổ trái phép hơn 20 tấn chất thải tại xã Thống Nhất.

    Mở rộng điều tra, công an phát hiện Trung thuê kho xưởng rộng khoảng 1.000 m² tại khu vực dự án Khu đô thị Bắc Cầu Bang (xã Thống Nhất) để tập kết xỉ nhôm.

    Từ địa điểm này, Trung tổ chức vận chuyển chất thải bằng xe ben đến nhiều khu vực, sau đó thuê máy xúc san gạt, chôn lấp nhằm che giấu hành vi vi phạm. Hoạt động đổ thải trái phép được xác định diễn ra từ đầu tháng 4.2026, chủ yếu vào ban đêm.

    Đáng chú ý, khi khai quật tại khu vực dự án Khu đô thị Bắc Cầu Bang, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 40 tấn xỉ nhôm được chôn dưới nhiều lớp đất. Trong quá trình đào bới, một số đống chất thải bốc khói, kèm mùi khét.

    Theo cơ quan điều tra, mỗi chuyến vận chuyển khoảng 20 tấn chất thải, Trung được trả khoảng 20 triệu đồng. Để thực hiện, Trung phân công nhiều người tham gia tiếp nhận, bốc dỡ, vận chuyển và san lấp chất thải.

    Thượng tá Phạm Văn Điệp, Phó trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Quảng Ninh, cho biết chất thải từ hoạt động sản xuất, đúc nhôm phải được các đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo quy định.

    Tuy nhiên, để giảm chi phí xử lý, các đối tượng đã móc nối, vận chuyển chất thải công nghiệp về Quảng Ninh để đổ, chôn lấp trái phép.

    Đến nay, cơ quan công an xác định tổng khối lượng chất thải bị đổ, chôn lấp trái phép trong vụ án khoảng 300 tấn.

    Vụ án đang được Công an TP.Quảng Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm của những người liên quan.

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