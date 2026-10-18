Bí thư Quảng Ninh: Tăng trưởng dưới 10% thì cách chức cả bí thư, chủ tịch

Thảo luận tại tổ sáng 18.10 về tình hình kinh tế - xã hội, Bí thư Thành ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường cho biết, quý 1, Quảng Ninh tăng trưởng 11%, quý 3 đạt 15% và xin hứa quý 4 "vẫn quyết tâm tăng trưởng 15%".

Theo ông, mục tiêu phấn đấu cả nước tăng trưởng 10% là đúng, song không nên yêu cầu tất cả các tỉnh đều phải tăng 10%.

Bí thư Thành ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường ẢNH: QUOCHOI

Từ thực tế khi còn làm Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng, ông Cường cho hay nếu yêu cầu tỉnh này đạt tăng trưởng 10% thì rất khó, bởi địa hình núi chia cắt, mưa lũ là nhà dân sụt lở, làm đủ ăn đã khó. Với Cao Bằng, theo ông Cường, nhiệm vụ chính là giữ rừng, giữ nước, giữ văn hóa, lịch sử cội nguồn, giữ biên giới.

Song với Quảng Ninh "dứt khoát không thể tăng trưởng dưới 10%, dưới 10% thì cách chức cả Bí thư, Chủ tịch, nhưng Cao Bằng thì không làm được, rất khó". Do đó, ông kiến nghị mục tiêu tăng trưởng phải phân theo điều kiện thực tế, địa lý và nhiệm vụ rõ ràng để đảm bảo phát triển bền vững.

Bí thư Quảng Ninh cũng chia sẻ trong 9 tháng, địa phương đã tháo gỡ được một điểm nghẽn tưởng chừng không tháo gỡ được là nguyên liệu xây dựng. "Không ai tin một thành phố lớn như Quảng Ninh lại thiếu cát, thiếu sỏi, thiếu đá, trong khi địa phương có hàng nghìn triệu tấn cát, sỏi, đá. Bây giờ, chúng tôi đã bắt đầu bán cho khắp miền Bắc rồi", ông Cường nói.

Cho rằng có tình trạng "lợi ích nhóm", Bí thư Quảng Ninh cũng đặt câu hỏi tại sao có nghị quyết của Ban Thường vụ cũ về việc tạm dừng khai thác khoáng sản mà không có lý do, trong khi luật không cấm?

Theo ông, trước đây có tình trạng than "tặc", người ta lợi dụng khai thác khoáng sản để ăn trộm than. Nhưng, bây giờ công nghệ hiện đại, đã ngăn chặn được than "tặc". Các nhà máy điện trong nước quản lý đầu vào, đầu ra rất chặt, không thể đốt than lậu được. "Đến nay khẳng định 100% không còn khai thác than thổ phỉ, trái phép", ông Cường nói.

Sau tháo gỡ, Quảng Ninh hiện nay đã cấp những mỏ 60 triệu tấn; còn mỏ 2 triệu, 5 triệu, 10 triệu tấn nếu khai thác thương mại thì đấu giá công khai theo luật. Nhờ đó, giá nguyên vật liệu giảm 50%, không còn chuyện giá đất, đá, sỏi bằng giá xi măng.

Nêu ý kiến thảo luận tại tổ, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh một trong những nét mới là công tác chỉ đạo, điều hành.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ẢNH: QUOCHOI

"Khi Bộ Chính trị hay Trung ương ban hành nghị quyết, chúng ta lập tức quán triệt và khẩn trương xây dựng chương trình hành động để triển khai. Phương thức lãnh đạo này vừa nhanh chóng, khẩn trương, vừa rất chủ động trong xử lý các vấn đề phát sinh phức tạp", Phó thủ tướng nêu.

Đơn cử trong qúy 1, giá xăng dầu biến động phức tạp, nếu không xử lý kịp thời, rất nhiều lĩnh vực sẽ gặp khó khăn. Ngay sau đó, Bộ Chính trị đã kịp thời có chủ trương, Quốc hội, Chính phủ ban hành các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí với khoảng 336.000 tỉ đồng để bình ổn giá xăng dầu, nếu không rất khó khăn cho mạch máu quốc gia và đầu vào cho đời sống.

Chính phủ đã thay đổi phương thức quản trị theo hướng nhanh nhạy, khẩn trương, trọng tâm, trọng điểm, quyết liệt, trên cơ sở lấy kết quả và sản phẩm công việc làm căn cứ đánh giá, đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho cả hệ thống hành chính Nhà nước.

Nhấn mạnh đột phá về thể chế và cải cách thủ tục hành chính, theo Phó thủ tướng, đây được coi là một cuộc cách mạng. Chính phủ quyết tâm cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Chỉ trong một tháng cao điểm, đã cắt giảm 53% chi phí và 53% thời gian thực hiện thủ tục hành chính.

"Lúc bấy giờ làm ngày, làm đêm, quyết tâm bằng được để thực hiện mục tiêu trong việc này", Phó thủ tướng nói và cho biết Chính phủ coi đây là việc các bộ trưởng phải làm, nếu không thực hiện sẽ căn cứ vào đây để đánh giá KPI.

Dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số thông qua loạt giải pháp đồng bộ, như kích hoạt mạnh mẽ các động lực tăng trưởng truyền thống, đồng thời khơi thông các động lực tăng trưởng mới (kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn).

Song song với đó là đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn cho các dự án công trình trọng điểm, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giải ngân vốn đầu tư công, nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền 2 cấp…