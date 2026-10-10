Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: 'Mỗi người dân Việt Nam hãy lựa chọn một môn thể thao phù hợp để tập luyện'

'Một quốc gia vận động, một Việt Nam khỏe mạnh'

Lễ phát động do Bộ VH-TT-DL phối hợp với VTV, UBND TP.Hà Nội và Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức. Đây là hoạt động thuộc chuỗi chương trình thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên trong nhân dân, hưởng ứng chương trình "Vì một Việt Nam khỏe mạnh".

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại lễ phát động Ảnh: Bùi Lượng

Sự kiện diễn ra tại Hà Nội ngày 10.10 và 11.10

Các đại biểu cùng bấm nút khởi động Ảnh: Bùi Lượng

Chuỗi hoạt động diễn ra trong 2 ngày 10 và 11.10 tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), kết hợp với các hoạt động hưởng ứng tại địa phương, tạo không gian để người dân trực tiếp vận động, trải nghiệm nhiều môn thể thao và giao lưu với các vận động viên tiêu biểu của thể thao Việt Nam.

Sự kiện đặc biệt quan trọng đã khai mạc vào sáng 10.10, vinh dự được đón tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Lâm Thị Phương Thanh; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Đại Thắng; thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Phó tổng giám đốc VTV Đỗ Đức Hoàng; Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy.

Các quan chức tham gia lễ phát động Ảnh: Bùi Lượng

Các hoạt động thể thao ngoài trời được hưởng ứng tích cực Ảnh: Bùi Lượng

Với sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân tại Hà Nội và 33 tỉnh, thành phố trên cả nước, lễ phát động phong trào toàn dân tập luyện thể thao năm 2026 nhằm lan tỏa thông điệp "Một quốc gia vận động, một Việt Nam khỏe mạnh", khuyến khích mỗi người dân chủ động lựa chọn môn thể thao phù hợp và duy trì tập luyện thường xuyên.

Tại Hà Nội, chương trình có sự tham gia của gần 12.000 người; các hoạt động hưởng ứng tại 33 tỉnh, thành phố ghi nhận khoảng 100.000 người. Với các hoạt động biểu diễn thể thao, chạy bộ, đi bộ đồng hành, giao lưu VĐV và trải nghiệm các môn thể thao, sự kiện góp phần cụ thể hóa lời kêu gọi "Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên", hướng tới hình thành thói quen vận động trong mỗi gia đình và cộng đồng.

Sự kiện khẳng định quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước: Lấy người dân làm trung tâm, coi sức khỏe, thể lực của nhân dân là vốn quý nhất, là nền tảng cốt lõi để xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

'Mỗi người dân Việt Nam hãy bắt đầu từ chính mình'

Phát biểu tại sự kiện, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh: "Sinh thời, Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã căn dặn: "Dân cường thì quốc thịnh"; Một quốc gia mạnh cần những người dân khỏe mạnh; một đất nước phát triển bền vững phải bắt đầu từ một cộng đồng khỏe mạnh.

Thấm nhuần tư tưởng ấy, Đảng và Nhà nước ta luôn đặt con người và sức khỏe nhân dân ở vị trí trung tâm của phát triển. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh: sức khỏe, thể lực của mỗi người dân là một bộ phận của sức mạnh quốc gia; phát triển thể dục thể thao phải hướng tới xây dựng con người Việt Nam khỏe mạnh về thể chất, vững vàng về tinh thần, bền bỉ về ý chí, nghị lực, lan tỏa tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên và cống hiến cho đất nước.

Để mục tiêu đó trở thành hiện thực, điều quan trọng là mỗi người dân hãy bắt đầu từ chính mình, bằng một lựa chọn đơn giản: chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp với lứa tuổi, sức khỏe và điều kiện tập luyện; không cần bắt đầu bằng điều lớn lao, chỉ cần lựa chọn phù hợp và kiên trì mỗi ngày; để từ mỗi cá nhân, lan tỏa đến gia đình và cộng đồng: cha mẹ cùng con tập luyện, ông bà cùng con cháu vận động, đồng nghiệp cùng nhau chơi thể thao, cộng đồng cùng tạo dựng một nếp sống khỏe; khi vận động trở thành thói quen của mỗi người, chúng ta sẽ tạo nên một xã hội năng động, một cộng đồng khỏe mạnh; để thể dục, thể thao trở thành nét đẹp văn hóa, gieo vào cuộc sống nguồn năng lượng tích cực, góp phần đẩy lùi bệnh tật, nuôi dưỡng tinh thần lạc quan, nâng cao chất lượng cuộc sống, sức khỏe sẽ thực sự trở thành nền tảng cho hạnh phúc của nhân dân và sức mạnh của mỗi quốc gia".

Các môn thể thao dân tộc như kéo co, đẩy gậy biểu diễn tại khu vực giao lưu với các VĐV chuyên nghiệp và đội tuyển quốc gia Ảnh: Bùi Lượng

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định: "Tôi kêu gọi mỗi người dân Việt Nam, dù ở lứa tuổi nào, làm công việc gì, sống ở đâu, hãy lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên. Để thể thao trở thành niềm vui của mỗi người, nếp sống không thể thiếu của mỗi gia đình và là sức sống mạnh mẽ của mỗi cộng đồng.

Tôi đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương cụ thể hóa chủ trương của Đảng bằng hành động thiết thực; quan tâm phát triển không gian, thiết chế thể thao cộng đồng thuận tiện, an toàn, dễ tiếp cận, tạo điều kiện để mọi người dân đều có thể tập luyện, biến khí thế ngày phát động thành phong trào tự giác, thường xuyên, bền vững trong nhân dân.

Thể thao dạy chúng ta: Muốn đi xa phải bền bỉ; muốn chiến thắng phải vượt qua chính mình. Mỗi bước chân, mỗi phút vận động hôm nay là động lực của triệu triệu bước chân mãi mãi từ ngày mai, cùng vận động hòa chung nhịp, góp phần tạo nên sức mạnh, tầm vóc và sức sống của một Việt Nam khỏe mạnh, năng động, hùng cường và cường thịnh".



