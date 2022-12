Phát hiện 41 người dương tính với ma túy trong quán bar ở Bến Tre

Ngày 23.12, tin từ Phòng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bến Tre cho biết, đơn vị đang phối hợp Công an TP.Bến Tre để làm rõ đối với những người liên quan trong vụ sử dụng ma túy tại quán bar New Club (đường Võ Nguyên Giáp, xã Sơn Đông, TP.Bến Tre).

Theo đó, khoảng 23 giờ ngày 22.12, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bến Tre kiểm tra quán bar New Club. Tại thời điểm kiểm tra, trong quán có khoảng 100 khách và hơn 30 nhân viên phục vụ.





Thực hiện test nhanh, lực lượng chức năng phát hiện có 41 khách dương tính với ma túy. Nhân viên phục vụ của quán đều âm tính.

Tổ công tác đã lập biên bản đối với hành vi vi phạm của quán và số khách có kết quả dương tính với ma túy. Vụ việc sau đó được bàn giao cho Công an TP.Bến Tre tiếp tục điều tra, làm rõ.