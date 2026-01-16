Phát hiện bãi cọc gỗ trong khu di tích đền Kiếp Bạc

Ngày 16.1, Chủ tịch UBND P.Trần Hưng Đạo (Hải Phòng) Nguyễn Văn Hà xác nhận, một bãi cọc gỗ vừa được phát hiện tại khu di tích đền Kiếp Bạc trên địa bàn phường.

Các đầu cọc đã được đơn vị khảo cổ học dùng bao tải bịt kín để bảo quản ẢNH: TRƯỜNG GIANG

Theo ông Hà, ngay sau khi phát hiện sự việc nói trên, Ban quản lý khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc đã có thông báo với địa phương, đồng thời báo cáo thành phố. Các nhà khảo cổ học đang khai quật, lấy mẫu xác định niên đại các cọc gỗ.

Bà Nguyễn Thị Thuỳ Liên, Trưởng ban quản lý khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, cho biết trong quá trình thi công mở rộng hồ nước phía bắc trong quần thể khu di tích Kiếp Bạc, các công nhân đã phát hiện dưới lớp đất sâu có nhiều cọc gỗ lớn.

Các cọc gỗ một đầu được vót nhọn, cắm dưới bùn. Các cọc dài khoảng 4 m, đường kính 30 cm, tương đương với các cọc tại bãi cọc Cao Quỳ cũng ở Hải Phòng đã phát hiện trước đó.

Theo bà Nguyễn Thị Thuỳ Liên, để khẳng định được niên đại bãi cọc vừa phát hiện thì phải chờ kết quả giám định carbon.

Chưa xác định được niên đại bãi cọc

Các nhà khảo cổ đang tìm kiếm hiện vật tại vị trí phát lộ bãi cọc ẢNH: TRƯỜNG GIANG

Ghi nhận của phóng viên trong chiều 16.1, tại hồ phía bắc đền Kiếp Bạc, các đơn vị vẫn thi công cải tạo hồ. Vị trí phát lộ bãi cọc đã được căng dây bảo vệ trên diện tích khoảng 100 m2.

Các nhà khảo cổ học đang khai quật để tìm kiếm các hiện vật. Khoảng hơn 10 đầu cọc gỗ đã được lộ ra, đã được che đậy bằng bao tải và đánh dấu. Một cọc gỗ dài khoảng 3 m với một đầu vót nhọn được máy xúc đưa lên cũng được giữ tại hố khảo cố. Ngoài các cọc gỗ, tại vị trí này còn lộ ra một lớp trầm tích với nhiều mảnh ngói đất nung, đa số đã bị vỡ.

Một nhà khảo cổ đang làm việc tại đây cho biết, đoàn đã thực hiện khai quật hơn 1 tuần nay, sau khi nhận được thông tin.

Đền Kiếp Bạc tọa lạc tại nơi tụ hội của sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam, sông Đuống, sông Kinh Thầy và nhánh chính của sông Thái Bình; nay thuộc địa phận hai thôn Dược Sơn và Vạn Yên, P.Trần Hưng Đạo; là nơi thờ phụng Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn.

Hồ phía bắc đền Kiếp Bạc, nơi phát lộ bãi cọc ẢNH: TRƯỜNG GIANG

Vào thế kỷ XIII, đây là nơi Trần Hưng Đạo lập căn cứ, tích trữ lương thực, huấn luyện quân sĩ trong các cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ 2 và lần thứ 3. Sang thế kỷ XIV, đền thờ ông được nhân dân địa phương xây dựng tại nơi đây và là nơi tổ chức các lễ hội hằng năm.

Đền Kiếp Bạc là di tích quan trọng thuộc khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc. Ngày 28.4.1962, Bộ Văn hóa - Thông tin đã xếp hạng là di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia.

Năm 2012, khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc được Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, lễ hội chùa Côn Sơn và lễ hội đền Kiếp Bạc được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đến ngày 12.7.2025, UNESCO vinh danh quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn - Kiếp Bạc là di sản văn hóa thế giới.