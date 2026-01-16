Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Phát hiện bãi cọc gỗ trong khu di tích đền Kiếp Bạc

TRƯỜNG GIANG
TRƯỜNG GIANG
16/01/2026 20:54 GMT+7

Một bãi cọc gỗ nằm sâu dưới lớp bùn đất vừa được phát hiện tại khu di tích đền Kiếp Bạc (Hải Phòng).

Ngày 16.1, Chủ tịch UBND P.Trần Hưng Đạo (Hải Phòng) Nguyễn Văn Hà xác nhận, một bãi cọc gỗ vừa được phát hiện tại khu di tích đền Kiếp Bạc trên địa bàn phường.

Phát hiện bãi cọc gỗ cổ trong khu di tích Đền Kiếp Bạc - Ảnh 1.

Các đầu cọc đã được đơn vị khảo cổ học dùng bao tải bịt kín để bảo quản

ẢNH: TRƯỜNG GIANG

Theo ông Hà, ngay sau khi phát hiện sự việc nói trên, Ban quản lý khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc đã có thông báo với địa phương, đồng thời báo cáo thành phố. Các nhà khảo cổ học đang khai quật, lấy mẫu xác định niên đại các cọc gỗ.

Bà Nguyễn Thị Thuỳ Liên, Trưởng ban quản lý khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, cho biết trong quá trình thi công mở rộng hồ nước phía bắc trong quần thể khu di tích Kiếp Bạc, các công nhân đã phát hiện dưới lớp đất sâu có nhiều cọc gỗ lớn. 

Các cọc gỗ một đầu được vót nhọn, cắm dưới bùn. Các cọc dài khoảng 4 m, đường kính 30 cm, tương đương với các cọc tại bãi cọc Cao Quỳ cũng ở Hải Phòng đã phát hiện trước đó.

Theo bà Nguyễn Thị Thuỳ Liên, để khẳng định được niên đại bãi cọc vừa phát hiện thì phải chờ kết quả giám định carbon.

Chưa xác định được niên đại bãi cọc

Phát hiện bãi cọc gỗ cổ trong khu di tích Đền Kiếp Bạc - Ảnh 3.

Các nhà khảo cổ đang tìm kiếm hiện vật tại vị trí phát lộ bãi cọc

ẢNH: TRƯỜNG GIANG

Ghi nhận của phóng viên trong chiều 16.1, tại hồ phía bắc đền Kiếp Bạc, các đơn vị vẫn thi công cải tạo hồ. Vị trí phát lộ bãi cọc đã được căng dây bảo vệ trên diện tích khoảng 100 m2.

Các nhà khảo cổ học đang khai quật để tìm kiếm các hiện vật. Khoảng hơn 10 đầu cọc gỗ đã được lộ ra, đã được che đậy bằng bao tải và đánh dấu. Một cọc gỗ dài khoảng 3 m với một đầu vót nhọn được máy xúc đưa lên cũng được giữ tại hố khảo cố. Ngoài các cọc gỗ, tại vị trí này còn lộ ra một lớp trầm tích với nhiều mảnh ngói đất nung, đa số đã bị vỡ.

Một nhà khảo cổ đang làm việc tại đây cho biết, đoàn đã thực hiện khai quật hơn 1 tuần nay, sau khi nhận được thông tin.

Đền Kiếp Bạc tọa lạc tại nơi tụ hội của sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam, sông Đuống, sông Kinh Thầy và nhánh chính của sông Thái Bình; nay thuộc địa phận hai thôn Dược Sơn và Vạn Yên, P.Trần Hưng Đạo; là nơi thờ phụng Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn.

Phát hiện bãi cọc gỗ cổ trong khu di tích Đền Kiếp Bạc - Ảnh 4.

Hồ phía bắc đền Kiếp Bạc, nơi phát lộ bãi cọc

ẢNH: TRƯỜNG GIANG

Vào thế kỷ XIII, đây là nơi Trần Hưng Đạo lập căn cứ, tích trữ lương thực, huấn luyện quân sĩ trong các cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ 2 và lần thứ 3. Sang thế kỷ XIV, đền thờ ông được nhân dân địa phương xây dựng tại nơi đây và là nơi tổ chức các lễ hội hằng năm.

Đền Kiếp Bạc là di tích quan trọng thuộc khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc. Ngày 28.4.1962, Bộ Văn hóa - Thông tin đã xếp hạng là di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia. 

Năm 2012, khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc được Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, lễ hội chùa Côn Sơn và lễ hội đền Kiếp Bạc được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đến ngày 12.7.2025, UNESCO vinh danh quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn - Kiếp Bạc là di sản văn hóa thế giới.

Tin liên quan

Sự kiện văn hóa nổi bật tuần qua: Nhiều ý kiến trái chiều về bãi cọc Cao Quỳ

Sự kiện văn hóa nổi bật tuần qua: Nhiều ý kiến trái chiều về bãi cọc Cao Quỳ

Nhiều ý kiến trái chiều về bãi cọc Cao Quỳ ở H.Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng trong Hội nghị thông báo những phát hiện mới về khảo cổ học lần thứ 55 (29 - 30.9) là một trong những sự kiện văn hóa nổi bật trên Thanh Niên Online tuần qua.

Chưa rõ bãi cọc Đầm Thượng thuộc chiến trận nào

Khám phá thêm chủ đề

phát hiện bãi cọc Đền Kiếp Bạc Khảo cổ học
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận