Sức khỏe

Phát hiện bất ngờ liên quan đến 40% ca ung thư đại tràng

Thiên Lan
Thiên Lan
23/04/2026 18:41 GMT+7

Nghiên cứu mới phát hiện một loại virus ẩn trong vi khuẩn đường ruột có liên quan đến khoảng 40% ca ung thư đại tràng, mở ra hướng sàng lọc và phòng ngừa sớm.

Mặc dù các yếu tố như tuổi tác và lối sống làm tăng nguy cơ ung thư đại tràng, nhưng các tác nhân kích hoạt chính xác đằng sau căn bệnh này vẫn chưa được hiểu rõ.

Nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Communication Medicine, đã phát hiện ra manh mối đáng ngạc nhiên, chịu trách nhiệm cho 40% ca ung thư đại tràng, theo trang tin Science Daily.

Đau bụng âm ỉ, đầy hơi, cảm giác đi ngoài không hết... là những dấu hiệu ung thư đại tràng

Phát hiện virus bên trong vi khuẩn đường ruột

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Nam Đan Mạch và Bệnh viện Đại học Odense đã sử dụng dữ liệu của khoảng 2 triệu người Đan Mạch bị nhiễm trùng máu do vi khuẩn Bacteroides fragilis - vốn là loại vi khuẩn phổ biến, có ở hầu hết người khỏe mạnh. Thế nhưng, đó là loại vi khuẩn đã được các nghiên cứu chứng minh có liên quan đến ung thư đại trực tràng. Vì vậy, nhóm nghiên cứu quyết định tìm hiểu lý do tại sao.

Bằng cách so sánh mẫu vi khuẩn giữa bệnh nhân ung thư và người không mắc bệnh, nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra điều bí ẩn: Một loại virus ẩn bên trong những vi khuẩn này. Ở những bệnh nhân sau này phát triển ung thư đại tràng, vi khuẩn Bacteroides fragilis mang một loại virus đặc biệt.

Phân tích cho thấy virus mới có liên quan 40% số ca ung thư đại tràng

Tác giả nghiên cứu, tiến sĩ - bác sĩ Flemming Damgaard, từ Bệnh viện Đại học Odense, cho biết: Chúng tôi đã phát hiện ra một loại virus chưa từng gặp trước đây và dường như có liên quan chặt chẽ đến vi khuẩn ở bệnh nhân ung thư đại tràng.

Để kiểm chứng, họ tiếp tục phân tích mẫu phân của 877 cá nhân ở châu Âu, Mỹ và châu Á. Kết quả thật đáng ngạc nhiên: Ruột của những bệnh nhân ung thư đại tràng có số lượng các loại virus này cao gấp đôi, theo Science Daily.

Tiến sĩ Damgaard giải thích: Không phải bản thân vi khuẩn gây chú ý mà vi khuẩn trong sự tương tác với virus mà nó mang theo.

Từ đây, họ tiếp tục khám phá xem liệu nó có làm thay đổi môi trường ruột theo cách làm tăng nguy cơ ung thư hay không. Và quả đúng như vậy, các phân tích ban đầu cho thấy virus có liên quan đến khoảng 40% số ca ung thư đại tràng.

Các nhà nghiên cứu cho biết trong tương lai, có thể sàng lọc các loại virus này để xác định những người có nguy cơ cao nhằm lên phương án phòng ngừa. Tuy nhiên, cần nhiều nghiên cứu hơn nữa trước khi có thể áp dụng vào thực tiễn lâm sàng.

Dấu hiệu cảnh báo ung thư đại tràng dễ bị bỏ qua

  • Thay đổi thói quen đi tiêu kéo dài (tiêu chảy/táo bón xen kẽ) 
  • Có máu trong phân hoặc phân sẫm màu bất thường 
  • Đau bụng âm ỉ, đầy hơi, cảm giác đi ngoài không hết 
  • Sụt cân không rõ nguyên nhân, mệt mỏi kéo dài 
  • Thiếu máu do mất máu âm thầm trong đường tiêu hóa

Theo Hiệp hội ung thư Mỹ - American Cancer Society, ung thư đại tràng có thể tiến triển âm thầm trong thời gian dài, nhưng nếu được phát hiện sớm qua tầm soát, khả năng điều trị thành công rất cao.

