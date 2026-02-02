Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Bác sĩ: Vì sao virus Nipah nguy hiểm?

Lê Cầm
Lê Cầm
02/02/2026 04:05 GMT+7

Theo chuyên gia, một trong những điểm nguy hiểm của virus Nipah là khả năng 'ngụy trang' trong giai đoạn sớm.

Vì sao virus Nipah luôn nằm trong “tầm ngắm” của y học dự phòng?

Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Hội Y học Dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam cho biết, virus Nipah được phát hiện lần đầu vào cuối những năm 1990, sau một đợt bùng phát viêm não nặng tại Malaysia. Ngay từ những ca bệnh đầu tiên, giới chuyên môn đã nhận ra đây không phải một virus thông thường. Nipah là virus ARN có màng bọc lipid, thuộc họ Paramyxoviridae, chi Henipavirus - nhóm virus có khả năng xâm nhập sâu vào hệ thần kinh trung ương và gây tổn thương đa cơ quan.

Điểm khiến Nipah trở thành “mối lo dai dẳng” nằm ở 3 yếu tố: Tỷ lệ tử vong cao, phổ bệnh cảnh rộng và nguồn gốc sinh thái phức tạp. 

Bác sĩ: Vì sao virus Nipah nguy hiểm? - Ảnh 1.

Không hoang mang, nhưng cũng không chủ quan với virus Nipah

ẢNH: WHO

Trong nhiều đợt dịch, đặc biệt tại Bangladesh và Ấn Độ, tỷ lệ tử vong dao động từ 40 đến 75%, thậm chí có cụm bệnh nhân tử vong gần như hoàn toàn. Đó là con số rất khác so với đa số bệnh truyền nhiễm quen thuộc mà cộng đồng thường gặp.

Bên cạnh đó, Nipah không chỉ gây một thể bệnh duy nhất. Có người nhiễm virus nhưng chỉ biểu hiện triệu chứng nhẹ, giống cúm. Có người diễn tiến nhanh sang viêm phổi nặng, suy hô hấp. Có người lại rơi vào viêm não tối cấp, hôn mê chỉ sau một đến hai ngày kể từ khi xuất hiện dấu hiệu thần kinh đầu tiên. Chính sự đa dạng này khiến việc phát hiện sớm và kiểm soát ổ dịch trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Thời gian ủ bệnh kéo dài, khó phát hiện trong giai đoạn đầu

Theo bác sĩ Hoàng, nhiều bệnh nhân khởi phát bằng sốt, đau cơ, mệt mỏi, buồn nôn - những biểu hiện rất khó phân biệt với cúm hoặc nhiễm virus thông thường. Trong bối cảnh lưu hành nhiều bệnh truyền nhiễm khác dễ gây nhầm lẫn, khó nhận diện Nipah.

Khi bệnh tiến triển, 2 cơ quan chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là phổi và não. Viêm phổi do Nipah có thể diễn tiến nhanh sang hội chứng suy hô hấp cấp, đòi hỏi thở máy và chăm sóc hồi sức tích cực. Viêm não do Nipah lại là “cơn ác mộng” của các bác sĩ thần kinh và hồi sức, bởi diễn tiến rất nhanh, phù não, co giật và hôn mê có thể xảy ra trong thời gian ngắn.

Ngay cả khi qua được giai đoạn cấp, Nipah vẫn có thể để lại di chứng lâu dài. Một số bệnh nhân xuất hiện co giật mạn tính, thay đổi tính cách, suy giảm trí nhớ. Đáng lo ngại hơn, hiện tượng viêm não tái phát muộn cho thấy virus có thể tồn tại tiềm ẩn trong hệ thần kinh, đặt ra nhu cầu theo dõi lâu dài - điều không phải hệ thống y tế nào cũng sẵn sàng.

Chủ động  phòng bệnh trong cộng đồng

Khi chưa có vắc xin phổ cập và thuốc đặc hiệu, phòng bệnh vẫn là tuyến phòng thủ quan trọng nhất. Các khuyến cáo với Nipah thực chất không quá phức tạp, nhưng đòi hỏi sự kiên trì và kỷ luật trong thực hành ăn chín, uống sôi; rửa và gọt vỏ trái cây; không sử dụng nhựa cây tươi hứng ngoài trời; giữ khoảng cách an toàn với dơi; tuân thủ vệ sinh tay.

"Từ góc nhìn chuyên gia y tế công cộng, Nipah không phải là mối đe dọa để gây hoang mang, nhưng cũng không phải câu chuyện xem nhẹ. Đây là virus nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cao, có khả năng lây từ động vật sang người và giữa người với người, nhưng hiện vẫn trong tầm kiểm soát nếu được nhận diện sớm và phòng ngừa đúng cách", bác sĩ Hoàng nhận định.

Tin liên quan

Virus Nipah: Nhanh trở nặng, dễ nhầm với cảm cúm hoặc sốt siêu vi

Virus Nipah: Nhanh trở nặng, dễ nhầm với cảm cúm hoặc sốt siêu vi

Nipah là loại virus lây từ động vật sang người, thường từ dơi hoặc lợn. Đáng chú ý, khi xâm nhập vào cơ thể người, bệnh có thể diễn tiến nhanh và nặng.

Tăng cường giám sát ca bệnh do virus Nipah tại cửa khẩu

Bộ Y tế nhận định nguy cơ bệnh do virus Nipah xâm nhập

Khám phá thêm chủ đề

Virus Nipah viêm phổi tổn thương đa cơ quan suy hô hấp sốt đau cơ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận