Phát hiện cách giúp tỉnh rượu nhanh hơn gấp đôi bình thường

Phương pháp mới này là tiêm vào cơ thể yếu tố tăng trưởng nguyên bào sợi 21 (FGF21), một loại hoóc môn do gan tiết ra. FGF21 được tạo ra trong gan của con người và động vật.

Trong thí nghiệm trên chuột, loại hoóc môn này được chứng minh là có thể giúp mau tỉnh táo sau cơn say hơn, theo trang tin Daily Mail (Anh).

Uống rượu bia không những gây hại cho gan, dạ dày mà còn tăng nguy cơ xảy ra tai nạn khi làm việc, điều khiển phương tiện giao thông SHUTTERSTOCK

Nghiên cứu do các chuyên gia của Đại học Texas Southwestern (Mỹ) thực hiện. Các tác giả đã cho những con chuột thí nghiệm uống một lượng lớn rượu ethanol. Cuối cùng, chúng mất khả năng phản xạ và thăng bằng. Đây cũng là biểu hiện của người say rượu.

Nghiên cứu cho thấy thời gian say rượu của những con chuột được tiêm hoóc môn FGF21 chỉ bằng một nửa so với những con không tiêm. Nói cách khác, hoóc môn FGF21 giúp những con chuột say rượu hồi phục nhanh hơn gấp đôi. Nhờ đó, khả năng phản xạ và giữ thăng bằng của chúng cũng sớm được khôi phục.

Lợi ích này có được là nhờ FGF21 có thể chống lại các tác động tiêu cực của rượu bia. Loại hoóc môn này phân hủy rượu nhanh hơn và sớm hồi phục các tín hiệu thần kinh của não với vận động cơ thể, theo Daily Mail.

"Bằng cách tăng nồng độ FGF21 trong cơ thể lên qua đường tiêm, chúng ta có thể giúp quá trình phục hồi tăng tốc. FGF21 hoạt động bằng cách kích vùng não chịu trách nhiệm kiểm soát sự tỉnh táo", tiến sĩ Steven Kliewer, đồng tác giả nghiên cứu, cho biết.

Nếu hoóc môn FGF21 được sử dụng trong tương lai có thể giúp giảm các tác hại nguy hiểm do rượu bia, chẳng hạn như tai nạn hoặc giúp cứu chữa những trường hợp ngộ độc do uống quá nhiều rượu bia.