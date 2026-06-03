Phát hiện cơ sở khám bệnh, bốc thuốc hoạt động không phép ở Đồng Tháp

Ngày 3.6, tin từ UBND xã Bình Hàng Trung (tỉnh Đồng Tháp) cho biết đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính 35 triệu đồng đối với một trường hợp tổ chức khám bệnh, chữa bệnh không phép trên địa bàn.

Ông Đ. bị cơ quan chức năng mời làm việc ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG THÁP

Người bị xử phạt là ông T.V.Đ (48 tuổi, ở ấp 5B, xã Bình Hàng Trung) do thực hiện hành vi khám bệnh, chữa bệnh khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định.

Theo UBND xã Bình Hàng Trung, ông Đ. bị xử phạt theo quy định tại Nghị định số 90/2026/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Sau khi nhận quyết định, ông Đ. đã chấp hành nộp phạt.

Trước đó, ngày 15.5, đoàn kiểm tra liên ngành của UBND xã Bình Hàng Trung phối hợp Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Đồng Tháp tiến hành kiểm tra hoạt động hành nghề y tế ngoài công lập trên địa bàn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện ông Đ. tổ chức khám, chữa bệnh tại nhà riêng bằng các hình thức như bấm huyệt, xoa bóp, bốc thuốc cùng một số phương pháp y học cổ truyền khác khi chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định pháp luật. Thời điểm kiểm tra, cơ sở này đang tiếp nhận và thực hiện việc khám, chữa bệnh cho người dân.

Làm việc với đoàn kiểm tra, ông Đ. thừa nhận đã tự ý tổ chức hoạt động khám, chữa bệnh khi chưa được cấp phép, đồng thời chưa bảo đảm các điều kiện về chuyên môn, cơ sở vật chất và thủ tục pháp lý theo quy định.

Ngoài việc xử phạt vi phạm hành chính, cơ quan chức năng yêu cầu ông Đ. chấm dứt hoạt động khám, chữa bệnh trái phép và cam kết không tái phạm trong thời gian tới.