Phát hiện cơ sở photocopy sao chép sách giáo khoa trái phép

Ngày 3.10, tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết Phòng An ninh chính trị nội bộ vừa phối hợp Công an phường Cao Lãnh kiểm tra, phát hiện một cơ sở photocopy có hành vi sao chép sách giáo khoa, giáo trình khi chưa được chủ sở hữu quyền tác giả cho phép.

Công an kiểm tra cơ sở photocopy sao chép sách giáo khoa trái phép ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG THÁP

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở photocopy trên đường Phạm Hữu Lầu, khu phố Bến Bắc, phường Cao Lãnh, có dấu hiệu in ấn, sao chép các tài liệu được bảo hộ quyền tác giả.

Ngày 24.9, Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp Công an phường Cao Lãnh tiến hành kiểm tra cơ sở. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện chủ cơ sở đang in ấn, nhân bản 48 tài liệu là sách giáo khoa, giáo trình.

Số tài liệu trên thuộc các ấn phẩm của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Làm việc với cơ quan công an, ông T. thừa nhận đã tự ý in, sao chép số tài liệu trên khi chưa được chủ sở hữu quyền tác giả cho phép, sau đó bán cho khách hàng có nhu cầu nhằm thu lợi.

Theo cơ quan công an, hành vi trên có dấu hiệu vi phạm quy định tại điểm a, khoản 1, điều 16 Nghị định 341/2025/NĐ-CP ngày 16.12.2025 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan. Quy định này có mức phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng đối với hành vi vi phạm.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý vụ việc theo quy định.

Công an tỉnh Đồng Tháp khuyến cáo các cơ sở in ấn, photocopy không tự ý sao chép, nhân bản sách giáo khoa, giáo trình và các tác phẩm được bảo hộ khi chưa có quyền sử dụng hợp pháp. Việc khách hàng có nhu cầu photocopy tài liệu phục vụ học tập không đồng nghĩa với việc cơ sở được phép sao chép toàn bộ sách để kinh doanh.