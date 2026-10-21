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    Phát hiện dấu chân khủng long 120 triệu năm tuổi tại Thái Lan

    Trí Đỗ
    Trí Đỗ
    Các nhà cổ sinh vật học Thái Lan xác nhận 6 dấu chân hóa thạch được phát hiện tại tỉnh Udon Thani, đông bắc nước này, thuộc về một loài khủng long ăn thịt sống cách đây khoảng 120 triệu năm.

    Theo Cục Tài nguyên khoáng sản Thái Lan (DMR) ngày 20.10, đây là phát hiện đầu tiên thuộc loài khủng long này tại tỉnh Udon Thani. Các dấu chân được một người dân tên Pichai Prathetsena phát hiện tại khu vực Phu Phra Bat, huyện Ban Phue.

    Sau khi thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội, các chuyên gia đã phối hợp với lực lượng kiểm lâm và các cơ quan liên quan tiến hành khảo sát thực địa, theo Bangkok Post.

    Thái Lan phát hiện dấu chân khủng long 120 triệu năm tuổi - Ảnh 1.

    Những dấu chân hóa thạch đầu tiên của một loài khủng long ăn thịt được tìm thấy ở tỉnh Udon Thani, Thái Lan ngày 20.10.2026

    ẢNH: Cục Tài nguyên khoáng sản Thái Lan

    Kết quả xác nhận 6 dấu chân tạo thành một chuỗi dấu vết của khủng long chân thú (theropod), nhóm khủng long di chuyển bằng 2 chân sau, bao gồm nhiều loài ăn thịt. Các dấu chân được bảo tồn trong lớp đá sa thạch, có niên đại từ đầu kỷ Phấn trắng, khoảng 120 triệu năm trước, theo báo Nation của Thái Lan.

    Mỗi dấu chân có 3 ngón nhọn đặc trưng, dài khoảng 29 cm và rộng 26 cm. Dựa trên kích thước và hình dạng dấu vết, các nhà nghiên cứu ước tính cá thể khủng long để lại dấu chân cao khoảng 1,42 m tính đến hông và dài khoảng 6,3 m.

    Kích thước này tương đương loài Siamotyrannus isanensis, một loài khủng long ăn thịt từng được phát hiện tại Thái Lan và sống trong cùng thời kỳ địa chất. Tuy nhiên, giới chuyên gia nhấn mạnh đây chỉ là sự so sánh về kích thước, chưa đủ cơ sở xác định chính xác loài khủng long đã để lại dấu chân.

    Sau phát hiện, DMR đề xuất phối hợp với Cục Công viên quốc gia, bảo tồn động vật hoang dã và thực vật cùng Cục Mỹ thuật Thái Lan thiết lập khu vực bảo vệ di tích, nhằm ngăn nguy cơ hư hại do hoạt động tham quan và tác động của con người.

    Các cơ quan chức năng Thái Lan cũng đang xem xét biện pháp hạn chế xói mòn do nước, đồng thời triển khai quy trình bảo tồn theo Luật Bảo vệ hóa thạch năm 2008.

    Về lâu dài, giới chức Thái Lan kỳ vọng phát triển khu vực phát hiện thành điểm nghiên cứu, giáo dục và du lịch địa chất, góp phần làm sáng tỏ thêm sự hiện diện và quá trình phát triển của các loài khủng long tại Đông Nam Á trong kỷ Phấn trắng.

    Phôi thai khủng long hoàn hảo trong trứng hóa thạch

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