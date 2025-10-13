Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Phát hiện hàng chục ngàn sản phẩm sơn móng tay nhập lậu

Lâm Viên
Lâm Viên
13/10/2025 18:17 GMT+7

Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng tạm giữ hơn 20.000 sản phẩm sơn móng tay nhập lậu, có tổng trị giá gần 300 triệu đồng.

Ngày 13.10, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong quá trình kiểm tra đột xuất, Đội Quản lý thị trường số 14 đã phát hiện một hộ kinh doanh tại P.Xuân Hương - Đà Lạt bày bán các loại sơn móng tay nhập lậu, vi phạm quy định về kinh doanh hàng hóa và ghi nhãn sản phẩm.

Lâm Đồng tạm giữ 20 ngàn sản phẩm sơn móng tay nhập lậu không rõ nguồn gốc - Ảnh 1.

Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng phát hiện 218 thùng sơn móng tay không rõ nguồn gốc, xuất xứ trong một cơ sở kinh doanh tại P.Xuân Hương - Đà Lạt

ẢNH: L.V

Cụ thể, Đội Quản lý thị trường số 14 phát hiện hộ kinh doanh N.T.D.K đang bày bán 218 thùng hàng gồm 11 loại sản phẩm sơn móng tay, tương đương 20.384 chai/lọ, với tổng trị giá hơn 293 triệu đồng theo giá niêm yết tại cửa hàng.

Tại thời điểm kiểm tra, hộ kinh doanh bà K. không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số hàng nói trên.

Bà K. thừa nhận toàn bộ hàng hóa được mua trôi nổi trên thị trường. Ngoài ra, tất cả sản phẩm đều có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài và không có nhãn phụ tiếng Việt theo quy định.

Lâm Đồng tạm giữ 20 ngàn sản phẩm sơn móng tay nhập lậu không rõ nguồn gốc - Ảnh 2.

Đội Quản lý thị trường số 14 ra quyết định tạm giữ toàn bộ số tang vật là sơn móng tay không rõ nguồn gốc, xuất xứ để phục vụ công tác xác minh, xử lý

ẢNH: L.V

Đội Quản lý thị trường số 14 đã ra quyết định tạm giữ toàn bộ số hàng hóa nói trên để xác minh dấu hiệu kinh doanh hàng nhập lậu và làm rõ hành vi vi phạm quy định về ghi nhãn hàng hóa.

Tin liên quan

Lâm Đồng: Giả danh quản lý thị trường hù dọa, lừa đảo yêu cầu chuyển tiền

Lâm Đồng: Giả danh quản lý thị trường hù dọa, lừa đảo yêu cầu chuyển tiền

Những kẻ lừa đảo tự xưng là cán bộ quản lý thị trường, yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh nếu không muốn bị kiểm tra thì chuyển tiền vào số tài khoản cho chúng.

Khám phá thêm chủ đề

sơn móng tay Lâm Đồng Quản lý thị trường kinh doanh hàng nhập lậu sơn móng tay nhập lậu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận