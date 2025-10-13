Phát hiện hàng chục ngàn sản phẩm sơn móng tay nhập lậu

Ngày 13.10, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong quá trình kiểm tra đột xuất, Đội Quản lý thị trường số 14 đã phát hiện một hộ kinh doanh tại P.Xuân Hương - Đà Lạt bày bán các loại sơn móng tay nhập lậu, vi phạm quy định về kinh doanh hàng hóa và ghi nhãn sản phẩm.

Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng phát hiện 218 thùng sơn móng tay không rõ nguồn gốc, xuất xứ trong một cơ sở kinh doanh tại P.Xuân Hương - Đà Lạt ẢNH: L.V

Cụ thể, Đội Quản lý thị trường số 14 phát hiện hộ kinh doanh N.T.D.K đang bày bán 218 thùng hàng gồm 11 loại sản phẩm sơn móng tay, tương đương 20.384 chai/lọ, với tổng trị giá hơn 293 triệu đồng theo giá niêm yết tại cửa hàng.

Tại thời điểm kiểm tra, hộ kinh doanh bà K. không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số hàng nói trên.

Bà K. thừa nhận toàn bộ hàng hóa được mua trôi nổi trên thị trường. Ngoài ra, tất cả sản phẩm đều có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài và không có nhãn phụ tiếng Việt theo quy định.

Đội Quản lý thị trường số 14 ra quyết định tạm giữ toàn bộ số tang vật là sơn móng tay không rõ nguồn gốc, xuất xứ để phục vụ công tác xác minh, xử lý ẢNH: L.V

Đội Quản lý thị trường số 14 đã ra quyết định tạm giữ toàn bộ số hàng hóa nói trên để xác minh dấu hiệu kinh doanh hàng nhập lậu và làm rõ hành vi vi phạm quy định về ghi nhãn hàng hóa.