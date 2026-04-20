Phát hiện hơn nửa tấn thịt heo bốc mùi ở lò mổ trái phép

Chiều 20.4, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa kiểm vừa kiểm tra một lò mổ heo trái phép trên địa bàn và phát hiện hơn nửa tấn thịt heo bốc mùi.

Số thịt heo bốc mùi, có dấu hiệu biến đổi màu sắc phát hiện tại cơ sở ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐỒNG NAI



Theo đó, tối 19.4, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp Công an phường Long Bình (tỉnh Đồng Nai) kiểm tra lò giết mổ heo tại tổ 29, khu phố 33, phường Long Bình, phát hiện nhiều sai phạm.

Cụ thể, lực lượng chức năng phát hiện trong khu vực chuồng nuôi có 2 con heo với tổng trọng lượng khoảng 140 kg, có biểu hiện bị bệnh; một tủ đông chứa khoảng 70 kg thịt heo đã bốc mùi, có dấu hiệu biến đổi màu sắc. Ngoài ra, tại kho đông lạnh của cơ sở còn lưu trữ khoảng 479 kg thịt heo có tình trạng tương tự.

Chủ cơ sở không xuất trình được giấy phép hoạt động giết mổ cũng như các giấy tờ liên quan đến an toàn thực phẩm ẢNH: LÊ LÂM

Làm việc với lực lượng chức năng, chủ cơ sở là ông T.H.M (26 tuổi) không xuất trình được giấy phép hoạt động giết mổ cũng như các giấy tờ liên quan đến an toàn thực phẩm.

Chủ cơ sở khai nhận số heo sống trên được mua ở chợ Tân Hiệp (tỉnh Đồng Nai) với mục đích giết mổ, bán ra thị trường để kiếm lời; còn số thịt heo trong kho đông lạnh cũng được thu mua từ các chợ, mang về trữ để bán.

Lực lượng chức năng đã phối hợp với Trạm chăn nuôi và thủy sản khu vực 1 tiến hành lấy mẫu kiểm nghiệm an toàn thực phẩm, bệnh phẩm và xét nghiệm dịch tả lợn châu Phi; đồng thời đã lập hồ sơ ban đầu, niêm phong toàn bộ kho đông lạnh chứa thịt và 2 con heo tại chuồng, giao chủ cơ sở quản lý, chờ kết quả giám định để xử lý.