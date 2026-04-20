Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Phát hiện hơn nửa tấn thịt heo bốc mùi ở lò mổ trái phép

Lê Lâm
20/04/2026 23:46 GMT+7

Kiểm tra một lò mổ trái phép ở phường Long Bình, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện tại đây đang trữ đông hơn nửa tấn thịt heo đã bốc mùi.

Chiều 20.4, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa kiểm vừa kiểm tra một lò mổ heo trái phép trên địa bàn và phát hiện hơn nửa tấn thịt heo bốc mùi.

Phát hiện hơn nữa tấn thịt heo bốc mùi ở lò mổ trái phép - Ảnh 1.

Số thịt heo bốc mùi, có dấu hiệu biến đổi màu sắc phát hiện tại cơ sở

ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐỒNG NAI

Theo đó, tối 19.4, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp Công an phường Long Bình (tỉnh Đồng Nai) kiểm tra lò giết mổ heo tại tổ 29, khu phố 33, phường Long Bình, phát hiện nhiều sai phạm.

Cụ thể, lực lượng chức năng phát hiện trong khu vực chuồng nuôi có 2 con heo với tổng trọng lượng khoảng 140 kg, có biểu hiện bị bệnh; một tủ đông chứa khoảng 70 kg thịt heo đã bốc mùi, có dấu hiệu biến đổi màu sắc. Ngoài ra, tại kho đông lạnh của cơ sở còn lưu trữ khoảng 479 kg thịt heo có tình trạng tương tự.

Phát hiện hơn nữa tấn thịt heo bốc mùi ở lò mổ trái phép - Ảnh 2.

Chủ cơ sở không xuất trình được giấy phép hoạt động giết mổ cũng như các giấy tờ liên quan đến an toàn thực phẩm

ẢNH: LÊ LÂM

Làm việc với lực lượng chức năng, chủ cơ sở là ông T.H.M (26 tuổi) không xuất trình được giấy phép hoạt động giết mổ cũng như các giấy tờ liên quan đến an toàn thực phẩm.

Chủ cơ sở khai nhận số heo sống trên được mua ở chợ Tân Hiệp (tỉnh Đồng Nai) với mục đích giết mổ, bán ra thị trường để kiếm lời; còn số thịt heo trong kho đông lạnh cũng được thu mua từ các chợ, mang về trữ để bán.

Lực lượng chức năng đã phối hợp với Trạm chăn nuôi và thủy sản khu vực 1 tiến hành lấy mẫu kiểm nghiệm an toàn thực phẩm, bệnh phẩm và xét nghiệm dịch tả lợn châu Phi; đồng thời đã lập hồ sơ ban đầu, niêm phong toàn bộ kho đông lạnh chứa thịt và 2 con heo tại chuồng, giao chủ cơ sở quản lý, chờ kết quả giám định để xử lý.

Bắt giam chủ cơ sở bán thịt heo bệnh vào bếp ăn trường mầm non

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã bắt giam ông Nguyễn Văn Thành, chủ hộ kinh doanh tại Thái Nguyên, đề điều tra về hành vi bán thịt heo bệnh vào bếp ăn bán trú trường mầm non.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận