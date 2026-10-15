Phát hiện máy quay lén trong phòng nữ quân nhân trên tàu chiến Úc

Đài ABC tại Úc ngày 14.10 đưa tin thiết bị ghi hình được phát hiện hôm 11.10 trong một phòng nghỉ chỉ dành cho nữ quân nhân trên tàu thăm dò HMAS Leeuwin thuộc Hải quân Hoàng gia Úc. Thời điểm đó, con tàu đang neo đậu tại thành phố Cairns, bang Queensland.

Vụ việc được thượng nghị sĩ Jacqui Lambie nêu ra trước thượng viện Úc vào ngày 14.10. Bà Lambie cho biết đã nhận được một bức thư nêu trường hợp camera giấu kín được tìm thấy trong khu vực phòng tắm nữ.

Tàu thăm dò HMAS Leeuwin của Hải quân Úc ẢNH: HẢI QUÂN HOÀNG GIA ÚC

"Đáng lo ngại hơn là những cáo buộc cho rằng đoạn phim từ các camera này có thể đã bị tải lên mạng trước khi bị phát hiện", vị thượng nghị sĩ nhấn mạnh. Bà cũng đặt câu hỏi về việc có bao nhiêu nữ thủy thủ bị quay lén và yêu cầu Bộ Quốc phòng Úc tiến hành rà soát an ninh trên toàn bộ các tàu ngầm và chiến hạm khác.

Lãnh đạo đảng Xanh Úc, thượng nghị sĩ David Shoebridge bày tỏ quan ngại về vụ việc, đồng thời hối thúc chính phủ có biện pháp khôi phục niềm tin để phụ nữ cảm thấy an toàn trong môi trường quân đội.

Phản hồi về vụ việc, Bộ Quốc phòng Úc tối 14.10 xác nhận đang phối hợp cùng các đơn vị có thẩm quyền để điều tra. Quân đội Úc nhấn mạnh xem xét sự việc nghiêm túc và không dung thứ cho bất kỳ hành vi sai trái nào.

Tàu HMAS Leeuwin hiện vẫn tiếp tục neo đậu tại cảng để phục vụ quá trình thu thập chứng cứ. Theo Hãng tin AFP, Bộ Quốc phòng Úc khẳng định ưu tiên hàng đầu hiện nay là bảo vệ quyền riêng tư và cung cấp các biện pháp hỗ trợ tâm lý kịp thời cho những cá nhân bị ảnh hưởng. Bộ này từ chối bình luận thêm để đảm bảo tính bảo mật của cuộc điều tra.