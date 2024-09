Phát hiện mới: Bài tập đơn giản người lớn tuổi nên tập để sống thọ hơn

Thực tế, các nhà nghiên cứu hiện cho biết cải thiện phạm vi chuyển động và độ dẻo dai thực sự có thể giúp kéo dài tuổi thọ, theo trang tin sức khỏe Health.



Duỗi người là một bài tập đơn giản có thể và nên được thực hiện hằng ngày. Đó có thể là các động tác kéo giãn đầu gối, kéo giãn cơ tứ đầu, vung chân, kéo giãn sang ngang hoặc xoay cánh tay. Duỗi người giúp các cơ được thả lỏng và linh hoạt, giúp các khớp duy trì phạm vi chuyển động đầy đủ.

Theo Trường Y Harvard (Mỹ), khi các cơ không được kéo căng đúng cách, chúng sẽ co lại, điều này có thể làm tăng nguy cơ đau khớp, căng cơ và tổn thương cơ.

Ở cả nam và nữ, những người linh hoạt nhất có tỷ lệ tử vong sớm thấp hơn khoảng 13% so với những người kém linh hoạt nhất ẢNH: PEXELS

Nghiên cứu mới được công bố gần đây trên tạp chí y khoa Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports cho thấy cải thiện phạm vi chuyển động của khớp có thể là bí quyết để có cuộc sống khỏe mạnh và lâu dài hơn.

Nghiên cứu bao gồm 3.139 người trong độ tuổi từ 46 đến 65 sống tại Rio de Janeiro (Brazil). Trong suốt 13 năm, các nhà nghiên cứu đã đánh giá phạm vi chuyển động của những người tham gia bằng một công cụ đánh giá độ linh hoạt toàn diện có tên là Flexitest, với mục đích tìm hiểu xem độ linh hoạt có ảnh hưởng đến tuổi thọ hay không.

Flexitest đo lường tốc độ linh hoạt của cơ thể thông qua 20 cử động khớp khác nhau, sử dụng mắt cá chân, đầu gối, thân, hông, cổ tay, khuỷu tay và vai.

Mỗi cử động được chấm điểm độ linh hoạt theo thang điểm từ 0 - 4, với tổng điểm từ 0 đến 80. Mỗi chuyển động nhận được một điểm số riêng. Cuối cùng, những con số đó được cộng lại với nhau để tạo ra điểm số "Flexindex", xác định độ linh hoạt tổng thể của cơ thể.

Nếu bạn không biết nên tập thế nào, hãy tập yoga. Yoga kết hợp cả động tác kéo giãn tĩnh và động và là cách hiệu quả để cải thiện phạm vi chuyển động của khớp, đồng thời tăng cường sức mạnh cốt lõi ẢNH: PEXELS

Kết quả đã phát hiện ra rằng những người có điểm số Flexindex cao hơn có nhiều khả năng sống lâu hơn những người điểm thấp.

Cụ thể, ở cả nam và nữ, những người linh hoạt nhất có tỷ lệ tử vong sớm thấp hơn khoảng 13% so với những người kém linh hoạt nhất, theo Health.

Trong 13 năm theo dõi, tỷ lệ tử vong sớm ở nam giới (10%) cao hơn ở nữ giới (7%), cùng với điểm số Flexindex của nam giới thấp hơn 35% so với của phụ nữ.

Tác giả nghiên cứu, tiến sĩ Claudio Gil S. Araújo, cho biết: Chúng tôi đã có thể chứng minh rằng độ linh hoạt cao của cơ thể cũng liên quan đến khả năng sống thọ ở nam giới và phụ nữ trung niên.

Tiến sĩ Reuben Chen, bác sĩ chuyên về y học thể thao và y học cổ truyền, đang làm việc tại Mỹ, gợi ý: Nếu bạn không biết nên tập thế nào, hãy tập yoga. Yoga kết hợp cả động tác kéo giãn tĩnh và động và là cách hiệu quả để cải thiện phạm vi chuyển động của khớp, đồng thời tăng cường sức mạnh cốt lõi.