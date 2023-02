Phát hiện mới: Người mất ngủ có nguy cơ đau tim cao hơn 69%

Thiếu ngủ có thể dẫn đến vô số vấn đề sức khỏe mạn tính, bao gồm bệnh tim, tiểu đường, đột quỵ, huyết áp cao, béo phì và trầm cảm.

Nghiên cứu mới, do các nhà khoa học tại Đại học Alexandria (Ai Cập), thực hiện, đã thu thập dữ liệu của 1.184.256 người ở độ tuổi trung bình là 52. Trong đó có 153.881 người bị mất ngủ (chiếm 13%). Nghiên cứu được theo dõi trong 9 năm.

Những người bị mất ngủ có nguy cơ bị đau tim cao hơn gần 70%

Shutterstock

Người mất ngủ là người có 1 trong các dấu hiệu sau: Khó đi vào giấc ngủ, khó duy trì giấc ngủ ngon hoặc dậy sớm và không thể ngủ lại.

Điều quan trọng cần lưu ý là 96% bệnh nhân không có tiền sử đau tim trước đây.

Nghiên cứu đã chỉ ra mối liên quan trực tiếp giữa chứng mất ngủ và cơn đau tim ở tất cả các bệnh nhân, bất kể tuổi tác, giới tính.

Người ngủ từ 5 tiếng trở xuống dễ bị đau tim nhất

Kết quả thu được như sau:

Người mất ngủ có nguy cơ bị đau tim cao hơn 69% so với người ngủ đủ giấc, theo chuyên trang sức khỏe của Mỹ Healthline. Người ngủ từ 5 tiếng trở xuống có nguy cơ bị đau tim cao nhất. Cụ thể, người ngủ từ 5 tiếng trở xuống mỗi đêm có nguy cơ bị đau tim cao gấp 1,38 lần so với người ngủ 6 tiếng và cao gấp 1,56 lần so với người ngủ 7- 8 tiếng. Người bệnh tiểu đường mà mất ngủ có nguy cơ bị đau tim cao gấp đôi.

Các khuyến cáo rút ra từ nghiên cứu

Tác giả nghiên cứu, Yomna E. Dean, sinh viên y khoa tại Đại học Alexandria, đã giải thích những điểm chính của nghiên cứu.

Đầu tiên, mất ngủ khiến mọi người dễ bị đau tim, bởi vậy, mọi người nên hiểu rõ tầm quan trọng của giấc ngủ đối với trái tim. Ngủ ngon nên được xem là biện pháp chính để phòng ngừa bệnh tim mạch.

Thứ hai, những người mất ngủ nên thường xuyên kiểm tra bệnh động mạch vành.

Cuối cùng, ngủ quá nhiều có thể gây hại không kém và đôi khi còn nguy hiểm hơn thiếu ngủ.

Shutterstock

Bác sĩ Wafi Momin, chuyên khoa tim mạch tai Viện Tim Mạch Memorial Hermann Trung tâm Y tế Texas (Mỹ), cho hay: Giấc ngủ rất quan trọng trong việc giúp cơ thể tự sửa chữa. Ngủ ít nhất 7 tiếng mỗi đêm giúp cơ thể phục hồi và hoạt động hiệu quả vào ngày hôm sau.

Tiến sĩ Momin cho biết: Giấc ngủ đầy đủ, đều đặn cũng giúp điều chỉnh huyết áp, lượng đường cũng như cân nặng, từ đó giúp ngăn ngừa đau tim và đột quỵ.

Bí quyết để có giấc ngủ ngon

Để có giấc ngủ ngon, các chuyên gia khuyên nên giữ phòng ngủ tối và mát mẻ, hạn chế thời gian nhìn vào màn hình và tránh dùng caffein gần giờ ngủ, theo Healthline.