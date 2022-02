Phát hiện mới: Thêm loại dầu này vào bữa ăn giúp kéo dài tuổi thọ

Cụ thể, nghiên cứu do nhóm học giả thuộc Trường Y tế Công cộng Harvard T.H Chan (Mỹ) thực hiện trong vòng 28 năm trên gần 100.000 người và được công bố gần đây trên tập san tim mạch Journal of the American College of Cardiology - JACC (Mỹ), đã chỉ ra việc tiêu thụ khoảng một muỗng cà phê dầu ô liu mỗi ngày có thể giúp giảm khoảng 19% nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân, theo trang tin Insider.

Trong nghiên cứu trên, các học giả ​​đã theo dõi thông tin sức khỏe cùng chế độ ăn uống của một nhóm khoảng 60.582 phụ nữ và 31.801 nam giới khỏe mạnh, trong suốt thời gian từ 1990-2018 thì có được kết luận trên.





Ngoài ra, nghiên cứu cũng chỉ ra những tình nguyện viên tiêu thụ dầu ô liu thường xuyên cũng có nguy cơ tử vong vì bệnh tim mạch, nguy cơ mắc ung thư, thoái hóa thần kinh hay mắc các chứng bệnh hô hấp thấp hơn nhiều so với những người không bao giờ hoặc hiếm khi tiêu thụ.