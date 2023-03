Phát hiện mới về lợi ích của chạy bộ đối với sức mạnh phòng the nam giới

Nhật báo The Daily Mail dẫn kết quả báo cáo mới của nhóm chuyên gia thuộc Đại học Anglia Ruskin (Anh), được công bố trên tạp san Trends in Urology and Men's Health, đã phát hiện ra rằng chỉ cần duy trì chạy bộ 30 phút đều đặn 5 ngày/tuần có thể cải thiện đáng kể tình trạng xuất tinh sớm của nam giới.



Duy trì chạy bộ 30 phút đều đặn 5 ngày/tuần có thể cải thiện đáng kể tình trạng xuất tinh sớm của nam giới SHUTTERSTOCK

Theo đó, chứng xuất tinh sớm là một tình trạng rối loạn chức năng tình dục, xảy ra khi người đàn ông đạt cực khoái và xuất tinh sớm hơn mong muốn, thường là trong vòng 2 phút sau khi nhập cuộc, trong khi con số này ở nam giới có sức khoẻ bình thường là từ 5-7 phút.

Trưởng nhóm nghiên cứu, tiến sĩ Lee Smith - chuyên gia y tế công cộng thuộc Đại học Anglia Ruskin, giải thích rằng chạy bộ là hoạt động giúp rèn luyện sức mạnh cho cơ sàn chậu, sẽ giúp nâng cao đáng kể năng lực phòng the cho nam giới.

Trước đó, tiến sĩ Smith và đồng sự đã tiến hành phân tích dữ liệu từ 54 nghiên cứu có liên quan, được tiến hành trên 3.500 nam giới. Kết quả cho thấy những người thường xuyên rèn luyện vùng cơ bắp xung quanh bộ phận sinh dục (cơ sàn chậu) thông qua việc chạy bộ với tần suất như trên có thể giúp kéo dài thời gian lên đỉnh đến 8 phút.

Tiến sĩ Smith cũng cho hay so với phương pháp điều trị bằng một số loại thuốc, hoạt động chạy bộ cho kết quả khả quan hơn về lâu dài.

"Điều trị bằng thuốc thường có tác dụng phụ, trong khi phương pháp chạy bộ thì không. Đây có thể sẽ là lựa chọn điều trị ưu việt hơn cho nam giới về lâu dài", chuyên gia Smith nói.