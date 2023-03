Ngày mới với tin tức sức khỏe: Tuổi 50, chạy bộ thế nào cho an toàn?

Ngoài ra, trong ngày chủ nhật 5.3.2023 còn có các tin bài sức khỏe đáng chú ý sau: Người phụ nữ bị cá heo cắn suýt chết, 5 loại thực phẩm tuổi 40 nên ăn để giảm cân nhanh hơn...

Cách chạy bộ an toàn cho người tuổi 50

Chạy là một trong những hình thức tập thể dục hiệu quả nhất cho những người muốn đốt cháy nhiều calo và là cách tuyệt vời để giữ dáng ở mọi lứa tuổi.

Tuy nhiên, khi ở độ tuổi 50, một số người e ngại khi chọn môn thể thao này. Sau đây là một số lời khuyên để chạy bộ an toàn, theo tạp chí về phong cách sống Bestlife (Mỹ).



Nhận biết những gì cơ thể cần

Khi chúng ta già đi, mật độ xương và tính linh hoạt của khớp cũng suy giảm theo tuổi tác. Vì vậy, cần phải chú ý hơn trong việc sử dụng đúng kỹ thuật, đúng loại giày và điều chỉnh mức độ tập luyện phù hợp.

Chạy bộ là một cách tuyệt vời để giữ dáng ở mọi lứa tuổi

SHUTTERSTOCK

Cố gắng quá sức có thể dẫn đến chấn thương. Lắng nghe cơ thể và nếu cảm thấy có gì đó không ổn trong khi chạy, hãy dừng lại ngay và hỏi ý kiến bác sĩ nếu cần.

Luôn nhớ căng duỗi và uống đủ nước

Điều rất quan trọng là dành thời gian để khởi động và phục hồi cơ thể. Cần căng duỗi trước và sau khi chạy để giảm đau nhức cơ bắp và giúp các khớp mềm mại hơn.

Hãy nhớ uống nước vì cơ thể sẽ mất chất điện giải trong khi chạy. Nên mang theo nước khi chạy bộ, đặc biệt khi trời nóng.

Cà phê nào là tốt nhất để giúp bạn giảm cân, giảm mỡ?

Tin vui cho người yêu thích cà phê đen là nó có thể giúp giảm cân, giảm mỡ.

Thạc sĩ dinh dưỡng Vasundhara Agarwal, chuyên gia tư vấn về chế độ ăn uống và lối sống năng động nổi tiếng của Ấn Độ, cho biết: Cà phê có rất nhiều tác dụng, từ làm chậm quá trình sản xuất tế bào mỡ mới, giảm calo trong cơ thể, đồng cho đến giảm mức đường huyết sau ăn, chống lại bệnh tiểu đường, bảo vệ ADN và bảo vệ thần kinh.

Loại cà phê giúp giảm mỡ nhiều nhất?

Tin vui cho người yêu thích cà phê đen là nó có thể giảm mỡ. Bởi một nghiên cứu gần đây của Trường Y tế Công cộng Chan T.H. thuộc Đại học Harvard (Mỹ), tuyên bố rằng uống 4 tách cà phê mỗi ngày có thể giảm 4% mỡ cơ thể. Hóa ra uống cà phê đen cũng hỗ trợ giảm cân và lợi ích sẽ tăng gấp đôi nếu uống cà phê đen không đường, theo tờ Indian Express (Ấn Độ).

Lợi ích sẽ tăng gấp đôi nếu uống cà phê đen không đường

SHUTTERSTOCK

Hơn nữa, các chuyên gia nhấn mạnh rằng lượng calo trong cà phê đen rất thấp. Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) tuyên bố rằng 1 tách cà phê đen từ cà phê rang xay chỉ có 2 calo, trong khi 1 tách cà phê pha máy chỉ chứa 1 calo. Hơn nữa, với cà phê đã khử caffein, lượng calo sẽ giảm xuống bằng 0.

5 loại thịt ít cholesterol tốt nhất bạn nên ăn

Những sản phẩm thịt thân thiện với cholesterol này cũng ít chất béo bão hòa.

Tiến sĩ Lisa Young, tác giả của Finally Full, Finally Slim, cũng chuyên gia dinh dưỡng và là thành viên của Hội đồng Chuyên gia Y tế của trang web Eat This, Not That!, cho biết: “Cholesterol cao là một yếu tố nguy cơ chính gây ra bệnh tim. Nếu không được điều trị, nó có thể gây ra sự tích tụ mảng bám trong động mạch, cuối cùng có thể dẫn đến xơ vữa động mạch. Điều này có thể dẫn đến cục máu đông, đau tim hoặc đột quỵ".

Dưới đây là danh sách các sản phẩm thịt có hàm lượng cholesterol thấp mà bạn có thể ăn, cũng được coi là ít chất béo bão hòa, theo Eat This, Not That!.

Và tốt nhất là bạn nên trao đổi với bác sĩ về những loại thực phẩm này trước khi dùng nhé.

1. Ức gà

Nếu bạn đang tìm kiếm một loại thịt ít cholesterol cũng như ít chất béo, thì ức gà là lựa chọn phù hợp, vì nó thường ít chất béo hơn các sản phẩm từ thịt bò hoặc thịt heo.



Chỉ có 73 miligam cholesterol trong một nửa phần ức gà và ít hơn 1 gram chất béo bão hòa.

