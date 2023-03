5 loại thực phẩm tuổi 40 nên ăn để giảm cân nhanh hơn

Lúc này, ngoài việc có một thói quen tập thể dục thường xuyên, bạn cần có một số thay đổi cần thiết trong chế độ ăn uống để tăng tốc độ đốt cháy chất béo.

Tiến sĩ Lisa Young, tác giả của Finally Full, Finally Slim, cũng chuyên gia dinh dưỡng và là thành viên của Hội đồng Chuyên gia Y tế của trang web Eat This, Not That!, đã khuyến nghị 5 loại thực phẩm mà những người ở độ tuổi 40 nên ăn để giảm cân nhanh hơn.

1. Hạt lanh

Theo tiến sĩ Young, hạt lanh là một nguồn axit béo omega-3 tuyệt vời. Chưa kể, chúng chứa nhiều chất xơ.

Nghiên cứu cho thấy rằng tiêu thụ khoảng 30 gram chất xơ mỗi ngày có thể hỗ trợ nỗ lực giảm cân của bạn.

Theo WebMD, chất xơ thúc đẩy cảm giác no mà không khiến bạn phải nạp calo trở lại.

2. Quả mọng

Các loại quả mọng SHUTTERSTOCK

Ở độ tuổi 40, bạn nên cân nhắc thêm một ít quả mâm xôi tươi, dâu tây hoặc quả việt quất vào bột yến mạch, sữa chua hoặc sinh tố của bạn.

Hoặc, có thể thưởng thức một cốc quả mọng với một chút mật ong cho bữa ăn nhẹ.

Theo Medical News Today, trái cây chứa một loạt các chất dinh dưỡng ấn tượng và có thể thúc đẩy quá trình giảm cân.

Các loại quả mọng chứa hàm lượng nước cao, chất chống oxy hóa giúp chống viêm và chất phytochemical. Một cốc quả mâm xôi đen có 8 gram chất xơ, trong khi một cốc quả mâm xôi có 9,8 gram chất xơ.

3. Quả bơ

Ăn một nửa quả bơ vào bữa trưa có thể giúp bạn cảm thấy no trong 3 đến 5 giờ tới SHUTTERSTOCK

NutritionFacts.org giải thích: Cùng với hàm lượng nước cao, trái cây còn chứa chất xơ, ít calo - và bơ cũng không ngoại lệ.



Một nghiên cứu năm 2013 được công bố trên Tạp chí Nutrition tiết lộ rằng ăn một nửa quả bơ vào bữa trưa có thể giúp bạn cảm thấy no trong 3 đến 5 giờ tới.

4. Quả hạch và các loại hạt

Các loại hạt SHUTTERSTOCK

Khi được tiêu thụ ở mức độ vừa phải, các loại hạt là một món ăn nhẹ lành mạnh, rất dễ dàng đưa vào chế độ ăn kiêng giảm cân của bạn.

Tiến sĩ Young nói rằng chúng có nhiều chất xơ, protein và chất béo lành mạnh.

Các vi chất dinh dưỡng trong quả hạch và các loại hạt bao gồm các chất chống oxy hóa như cerotenoid, tocopherols (vitamin E), flavonoid và resveratrol.

Ngoài ra, nghiên cứu cho thấy rằng ăn các loại hạt có thể giúp giảm cân nhiều hơn và tăng cường độ nhạy insulin.

5. Dưa cải bắp

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, đó là dưa cải bắp, được làm từ bắp cải lên men.

Tiến sĩ Young giải thích: Thực phẩm ngon này có cả men vi sinh và prebiotic.

Theo WebMD, có rất nhiều lý do tại sao dưa cải bắp có thể giúp bạn giảm cân. Nó không có nhiều calo, ít chất béo và chứa nhiều chất xơ, giúp thúc đẩy cảm giác no.

Điều này sẽ giúp ngăn chặn mọi cảm giác thèm ăn không lành mạnh và giúp bạn no lâu hơn trong suốt cả ngày.

Hơn nữa, men vi sinh trong dưa cải bắp có thể làm giảm sự hấp thụ chất béo.

Ngoài lợi ích giảm cân, dưa cải bắp còn chứa các chất dinh dưỡng quan trọng như sắt, folate, mangan, vitamin C, vitamin K1, đồng và kali, theo Eat This, Not That!