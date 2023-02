4 điều nhỏ bạn nên làm ngay hôm nay để giảm cân trong tuần này

Lisa R. Young, tiến sĩ, chuyên gia tư vấn dinh dưỡng, tác giả của cuốn sách Finally Full, Finally Slim and The Portion Teller Plan, đồng thời là thành viên của Hội đồng Chuyên gia Y tế của trang web Eat This, Not That! (Mỹ), đã khuyên bạn nên kết hợp những thói quen mới lành mạnh này mỗi ngày, càng sớm càng tốt.



Chuẩn bị đồ ăn nhẹ trước

Bạn nên mua những món ăn nhẹ bổ dưỡng và có kế hoạch về những gì bạn sẽ ăn.

Cô Young gợi ý: Tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ để nếu đói trong ngày, tôi sẽ có một bữa ăn nhẹ thuận tiện, dễ dàng và có ngay.

Kết hợp tập thể dục vào mỗi ngày

Hãy chọn một hình thức tập thể dục bạn thích và bắt đầu!

Đối với một số người, cách tuyệt vời để thúc đẩy quá trình trao đổi chất là đi bộ. Và thật dễ dàng để thực hiện điều này và nếu bạn có thêm vài người bạn cùng đi thì càng tuyệt vời hơn.

Đi bộ với sải bước khỏe mạnh sẽ đốt cháy calo, giúp bạn giảm cân.

Cô Young chia sẻ: "Điều quan trọng đầu tiên mà tôi làm để bắt đầu giảm cân là vận động 30 phút mỗi ngày. Cho dù là đi bộ, chạy bộ, tập yoga, Pilates, rèn luyện sức mạnh… tất cả những gì tôi cần là 30 phút vận động để giữ cho mình khỏe mạnh", theo Eat This, Not That!

Đối với một số người, cách tuyệt vời để thúc đẩy quá trình trao đổi chất là đi bộ SHUTTERSTOCK

Thêm chất dinh dưỡng đa lượng vào chế độ ăn uống

Hãy chú ý đến protein, carbohydrate và chất béo trong mỗi bữa ăn, như vậy bạn đang cung cấp năng lượng cơ thể. Bạn cũng sẽ cảm thấy no và ít ăn vặt hơn trong ngày, cô Young giải thích.

Theo WebMD, nếu bạn đang muốn tiêu thụ ít calo hơn để giảm cân thì các nguồn protein tốt nhất và chứa nhiều chất dinh dưỡng hơn, là: hải sản, thịt nạc, đậu, trứng, các loại hạt và hạt cũng như sữa ít béo…

Nấu ăn ở nhà thường xuyên hơn

Nấu ăn ở nhà, bạn có thể kiểm soát chính xác những gì bạn ăn SHUTTERSTOCK

Khi bạn đi ăn ở ngoài, bạn không thể biết thức ăn được chuẩn bị như thế nào. Đó là một cách dễ dàng để tăng cân mà bạn không hề hay biết.

Còn nấu ăn ở nhà, bạn có thể kiểm soát chính xác những gì bạn ăn.

Cô Young khuyên: Tôi thích kiểm soát các thức phẩm, thành phần khi nấu ăn và cố gắng tránh những loại thực phẩm gây viêm nhiễm, tăng cân.