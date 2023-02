Ngày mới với tin tức sức khỏe: 5 thói quen ngủ giúp bạn sống thọ hơn

Ngoài ra, trong ngày thứ hai 27.2.2023 còn có nhiều tin bài sức khỏe khác.



5 thói quen ngủ giúp sống thọ hơn, bạn được mấy điều?

Trong nghiên cứu được trình bày hôm 23.2 tại cuộc họp thường niên của Đại học Tim mạch Mỹ, các nhà khoa học đã xác định được 5 thói quen ngủ giúp giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch, ung thư và các nguyên nhân khác, giúp kéo dài tuổi thọ.

Nếu bạn muốn cải thiện sức khỏe tổng thể và sống thọ hơn, hãy chú ý nhiều hơn nữa vào giấc ngủ.

SHUTTERSTOCK Tác giả nghiên cứu, tiến sĩ Frank Qian, từ Trường Y Harvard (Mỹ), cho biết: "Nếu tập được 5 thói quen ngủ lý tưởng này, bạn có nhiều khả năng sống lâu hơn", theo chuyên trang sức khỏe của Mỹ Healthline.

5 thói quen ngủ lành mạnh là gì?

Các nhà nghiên cứu đã xác định được 5 thói quen ngủ lành mạnh:

Ngủ đủ 7 - 8 tiếng mỗi đêm

Dễ chìm vào giấc ngủ hầu hết các đêm

Ngủ ngon giấc hầu hết các đêm

Thức dậy sảng khoái hầu hết các buổi sáng

Không sử dụng bất kỳ loại thuốc ngủ nào

Người bệnh tiểu đường nên ăn gì để có thể kéo dài tuổi thọ?

Tiểu đường là căn bệnh rất phổ biến và có thể dẫn đến nhiều biến chứng nghiêm trọng. May mắn là trong một nghiên cứu mới đây, các nhà khoa học đã xác định một số loại thực phẩm có thể giúp kéo dài tuổi thọ ở người tiểu đường loại 2.

Nghiên cứu phân tích các dữ liệu thu thập từ người dân ở Mỹ và châu Âu. Các nhà nghiên cứu xem xét từ tác động của chế độ ăn đến tỷ lệ tử vong ở những người mắc tiểu đường loại 2, theo chuyên trang dinh dưỡng và sức khỏe Eat This, Not That! (Mỹ).

Ngũ cốc nguyên hạt, cá giàu a xít béo omega-3 và rau củ có thể giúp kéo dài tuổi thọ người mắc tiểu đường loại 2 SHUTTERSTOCK Trong đó, các dưỡng chất quan trọng được xem xét là carbohydrate, protein, chất béo, vitamin, khoáng chất và một số dưỡng chất khác. Sau 10 năm theo dõi sức khỏe các bệnh nhân tiểu đường, nhóm nghiên cứu phát hiện chế độ ăn nhiều trứng và cholesterol có liên quan đến nguy cơ tử vong cao hơn ở mọi nguyên nhân.

Trong khi đó, ngũ cốc nguyên hạt, cá, chất xơ và a xít béo không bão hòa đa omega-3 lại giúp giảm đáng kể nguy cơ tử vong ở mọi nguyên nhân đối với người tiểu đường loại 2. Trên thực tế, cách ăn uống này giúp cải thiện hiệu quả không chỉ sức khỏe tim mạch mà còn giảm chứng mất trí nhớ, thậm chí ngăn ngừa một số bệnh ung thư.

Chuyên gia chia sẻ 8 nguyên tắc quan trọng để uống trà

Trà đã trở thành thức uống phổ biến trên toàn cầu, là "thuốc tiên của cuộc sống" của nhiều người.

Nếu trà đen giúp xua tan cảm giác thèm ăn, thì trà xanh lại giúp cắt giảm mỡ. Trà thảo dược giúp cải thiện khả năng miễn dịch, chống sốt và nhiễm trùng. Uống trà điều độ mang lại vô số lợi ích, từ giúp tăng cường năng lượng, bảo vệ sức khỏe tim mạch, giảm cholesterol đến hỗ trợ giảm cân.



Tuy nhiên, uống quá nhiều trà hoặc uống không đúng lúc có thể làm giảm khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng, tăng lo lắng và ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Điều quan trọng là phải biết thời điểm thích hợp để uống trà và đảm bảo không kết hợp nó với các bữa ăn chính. Cũng nên tránh uống trà đặc khi bụng đói, theo tờ Hindustan Times (Ấn Độ).

Sau đây là một số nguyên tắc quan trọng khi uống trà được các chuyên gia sức khỏe giải thích.

Trà đã trở thành thức uống phổ biến trên toàn cầu Shutterstock

1. Không nên uống trà ngay sau bữa ăn

Rất nhiều người có thói quen uống trà ngay sau bữa ăn. Tuy nhiên, trà có chứa axit tannic - chất có thể tác dụng với protein và sắt trong thức ăn. Hậu quả là ngăn cản sự hấp thụ các thành phần này.

Vì vậy, nên uống sau bữa ăn khoảng 15 - 20 phút. Tuy nhiên, vì nhiều loại trà có hàm lượng caffein cao, bởi vậy càng không nên uống sau bữa tối, chuyên gia dinh dưỡng Sakshi Lalwani, một nhà dinh dưỡng nổi tiếng của Ấn Độ, có trụ sở tại Delhi, cho hay.

Cô Shruti Bharadwaj, chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng cao cấp tại Narayana Health (Ấn Độ), cũng khuyên nên uống trà ít nhất 2 giờ sau bữa ăn, theo Hindustan Times.

Chuyên gia dinh dưỡng Priya Palan, từ Bệnh viện đa chuyên khoa Zen (Ấn Độ), giải thích: Trà chứa tanin cản trở việc hấp thụ protein và chất sắt từ thức ăn. Nên thêm một số thực phẩm chứa vitamin C để tăng cường hấp thụ sắt.

