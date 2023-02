Ngày mới với tin tức sức khỏe: Những triệu chứng ung thư dễ gây nhầm lẫn

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Đã tìm ra loại thuốc có thể giúp giảm thèm bia rượu và ít say hơn; Loại trái cây giúp giảm mức cholesterol cao hiệu quả; Cần làm gì ngay sau khi bị chó cắn?...

Những triệu chứng ung thư dễ bị bỏ qua nhất

Chuyên san y tế dự phòng Prevention mới đây đã liệt kê các triệu chứng ung thư dễ bị bỏ qua nhất ở cả nam và nữ.

Phát ban bất thường. Phát ban thường là do nhiễm trùng hoặc dị ứng. Tuy nhiên chúng cũng có thể là dấu hiệu của bệnh bạch cầu - một dạng của ung thư máu.

Theo đó, ở bệnh nhân bị ung thư bạch cầu, các tế bào máu bất thường sẽ làm gián đoạn quá trình sản xuất tiểu cầu của cơ thể và làm vỡ các mao mạch trên da. Do đó, những người mắc bệnh bạch cầu thường có những đốm nhỏ màu đỏ, tím hoặc nâu (còn gọi là chấm xuất huyết) trên da.

Đau mắt. Theo thông tin từ Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS Anh), chứng đau mắt trong hoặc vùng xung quanh mắt, kết hợp với việc nhìn mờ, mất một phần thị lực cũng có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư mắt. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 22.2.

Đã tìm ra loại thuốc có thể giúp giảm thèm bia rượu và ít say hơn

Các nhà khoa học đã tìm ra một loại thuốc viên không chỉ giúp mọi người giảm cảm giác thèm bia rượu, mà còn có thể chế ngự cơn say.

Thuốc naltrexone, trước đây dùng chuyên trị chứng nghiện rượu nặng, bây giờ có thể giúp một người bình thường uống ít say hơn và giảm nhu cầu muốn uống nhiều bia rượu.



Theo đó, một nghiên cứu được công bố vào tháng 12 trên tập san American Journal of Psychiatry kết luận những người dùng loại thuốc này sẽ uống ít say hơn và cũng giảm nhu cầu tiêu thụ rượu hơn so với những người dùng giả dược.

Kết quả nghiên cứu cho thấy loại thuốc này có thể giúp những người đang mong muốn giảm nguy cơ nghiện rượu, đồng thời ngăn chặn khả năng phát triển của các dạng bệnh nghiêm trọng hơn liên quan đến việc uống nhiều bia rượu. Bạn đọc có thể xem thêm nội dung bài viết này trên trang sức khỏe ngày 22.2.

Loại trái cây giúp giảm mức cholesterol cao hiệu quả

Khoa học đã chứng minh một họ trái cây có hiệu lực giảm cholesterol nhờ chứa đầy flavonoid.

Nhưng thật thú vị, hoạt chất có tác dụng kỳ diệu này lại nằm trong vỏ. Nghiên cứu cho thấy vỏ của một họ trái cây cực kỳ hiệu quả trong việc giảm mức cholesterol.

Người bị cholesterol cao có nguy cơ cao bị bệnh tim và đột quỵ. Nguyên nhân là do cholesterol trong máu có thể tích tụ theo thời gian. Nếu không được điều trị, có thể dẫn đến tắc nghẽn mạch máu.

Chế độ ăn uống không lành mạnh - cùng với việc lười vận động, hút thuốc và uống quá nhiều rượu - thường là thủ phạm gây ra cholesterol cao.

Tuy nhiên, chọn đúng loại thực phẩm cũng có thể giúp giảm mức cholesterol cao này. Các chuyên gia sẽ khuyến nghị chế độ ăn uống cân bằng với nhiều trái cây và rau quả.

Đặc biệt, một loại trái cây rất hiệu quả trong việc giảm cholesterol là trái cây họ cam quýt, bao gồm chanh, cam, quýt và bưởi.