Người bệnh tiểu đường nên ăn gì để có thể kéo dài tuổi thọ?

Nghiên cứu phân tích các dữ liệu thu thập từ người dân ở Mỹ và châu Âu. Các nhà nghiên cứu xem xét từ tác động của chế độ ăn đến tỷ lệ tử vong ở những người mắc tiểu đường loại 2, theo chuyên trang dinh dưỡng và sức khỏe Eat This, Not That! (Mỹ).

Ngũ cốc nguyên hạt, cá giàu a xít béo omega-3 và rau củ có thể giúp kéo dài tuổi thọ người mắc tiểu đường loại 2 SHUTTERSTOCK

Trong đó, các dưỡng chất quan trọng được xem xét là carbohydrate, protein, chất béo, vitamin, khoáng chất và một số dưỡng chất khác. Sau 10 năm theo dõi sức khỏe các bệnh nhân tiểu đường, nhóm nghiên cứu phát hiện chế độ ăn nhiều trứng và cholesterol có liên quan đến nguy cơ tử vong cao hơn ở mọi nguyên nhân.

Trong khi đó, ngũ cốc nguyên hạt, cá, chất xơ và a xít béo không bão hòa đa omega-3 lại giúp giảm đáng kể nguy cơ tử vong ở mọi nguyên nhân đối với người tiểu đường loại 2. Trên thực tế, cách ăn uống này giúp cải thiện hiệu quả không chỉ sức khỏe tim mạch mà còn giảm chứng mất trí nhớ, thậm chí ngăn ngừa một số bệnh ung thư.

Đặc biệt, các loại ngũ cốc nguyên hạt, chẳng hạn như gạo lứt, hay lúa mì 100% nguyên hạt có thể cải thiện độ nhạy insulin, cải thiện chuyển hóa đường glucose trong máu, đồng thời làm chậm quá trình hấp thụ thức ăn. Nhờ đó, đường huyết trong máu người bệnh sẽ không tăng đột biến.

Những thực phẩm giàu chất xơ SHUTTERSTOCK

Kể từ giây phút người bệnh bị chẩn đoán mắc tiểu đường loại 2 thì nguy cơ mắc bệnh tim của họ đã tăng lên gấp 2 đến 4 lần so với bình thường. Trong khi đó, axit béo omega-3 lại có tác dụng rất tốt giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim và viêm nhiễm trong cơ thể. Đó là lý do vì sao người bị tiểu đường loại 2 nên ăn các loại cá giàu omega-3 như cá hồi, cá ngừ, cá mòi, cá thu và cá bơn.

Trong khi đó, chất xơ chỉ có trong thực vật và đóng vai trò quan trọng giúp kiểm soát tiểu đường. Khi vào ruột, chất xơ làm chậm quá trình tiêu hóa, ngăn cơ thể hấp thụ nhiều chất béo và giúp kiểm soát đường huyết trong máu.

Các chuyên gia tin rằng kết hợp hài hòa ngũ cốc nguyên hạt, cá, chất xơ và omega-3 trong chế độ ăn sẽ giúp kiểm soát bệnh tiểu đường và kéo dài tuổi thọ người bệnh.