Phát hiện nam công nhân tử vong ở xưởng in

Đến 20 giờ ngày 16.6, Công an phường Phú Thạnh cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã khám nghiệm xong hiện trường vụ nam công nhân tử vong tại xưởng in trên địa bàn.

Công an điều tra vụ nam công nhân tử vong tại xưởng in ẢNH: TRẦN KHA

Bước đầu, công an xác định người tử vong là ông T.T.K (48 tuổi, ở TP.HCM). Người này tử vong chưa rõ nguyên nhân, thi thể nạn nhân đã được đưa về nhà xác để tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, khoảng 16 giờ cùng ngày, các công nhân làm việc tại xưởng in ở hẻm 102 Bình Long (phường Phú Thạnh, TP.HCM), phát hiện ông K. nằm bất động ở xưởng nên đến kiểm tra và sau đó báo đến cơ quan chức năng.

Khi công an có mặt xác định ông K. đã tử vong nên khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ.

Theo người dân, ông K. là công nhân làm việc tại xưởng in. Thời điểm gần tan ca làm, mọi người không thấy ông nên đi tìm và phát hiện người này ở khu vực nhà vệ sinh của xưởng.

Nguyên nhân nam công nhân tử vong tại xưởng in nói trên đang được công an làm rõ.