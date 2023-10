Phát hiện người đàn ông tử vong dưới gầm cầu, tay cầm ống kim tiêm

Ngày 2.10, tin từ Công an P.1 (TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long) cho biết, đơn vị đã bàn giao thi thể người đàn ông tử vong dưới gầm cầu chưa rõ nguyên nhân cho gia đình mai táng.

Hiện trường phát hiện thi thể ông L.H.C NAM LONG

Cụ thể, khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, người dân sinh sống gần cầu Kinh Cụt (thuộc P.1, TP.Vĩnh Long) phát hiện một người đàn ông nằm bất động trên bậc thềm bê tông của bờ kè dưới gầm cầu nên trình báo cơ quan công an.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an P.1 đến hiện trường thì phát hiện người này đã tử vong, trên tay có cầm một ống kim tiêm. Qua xác minh, người đàn ông tên L.H.C (45 tuổi, ngụ P.1, TP.Vĩnh Long), nhưng hiện sinh sống ở P.5, TP.Vĩnh Long.

Lực lượng công an cho biết, ông C. có tiền sự sử dụng trái phép chất ma túy và đã nhiều lần đi cai nghiện. Do gia đình yêu cầu không khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân tử vong nên Công an P.1 đã bàn giao thi thể ông C. cho gia đình mai táng.