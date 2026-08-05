Phát hiện người mang súng tại sân golf trước khi ông Trump đến dự sự kiện

Người dân theo dõi đoàn xe của ông Trump đến CLB golf quốc gia Trump Los Angeles hôm 4.8 ẢNH: AP

Hãng AP ngày 5.8 đưa tin một người đàn ông mang theo súng đã bị bắt giữ tại sân golf của Tổng thống Mỹ Donald Trump ở khu vực Los Angeles (bang California), dường như để quan sát công tác chuẩn bị an ninh trước buổi gây quỹ của ông Trump tại đây.

Sở Cảnh sát hạt Los Angeles cho biết nghi phạm Jeanine John Taele (38 tuổi) bị phát hiện chụp ảnh, quay phim và mang theo một băng đạn 16 viên khi đến CLB golf quốc gia Trump Los Angeles hôm 2.8. Cảnh sát sau đó phát hiện một khẩu súng ngắn đã nạp đạn trong xe của ông ta.

Khám xét nhà của ông ta ở thành phố Downey gần đó, lực lượng chức năng tìm thấy nhiều khẩu súng, băng đạn và đạn dược, áo giáp chống đạn và sổ tay ghi chép "những tuyên bố đáng lo ngại".

Cảnh sát công bố nội dung cụ thể của cuốn sổ tay hoặc liệu người đàn ông này có âm mưu tấn công tổng thống hay sự kiện đó hay không.

Nghi phạm Taele sau đó bị truy tố về nhiều tội danh, nhưng bác bỏ mọi cáo buộc. Bị cáo được lệnh phải tránh xa sân golf trên và không được sở hữu vũ khí. Mức bảo lãnh tại ngoại của ông ta là 250.000 USD.

Trước đó hôm 4.2, tòa án tại Mỹ đã tuyên án tù chung thân đối với bị cáo Ryan Routh (59 tuổi), người bị kết tội hồi tháng 9.2025 về tội mưu sát ông Trump vào tháng 9.2024. Ông Trump khi đó là ứng viên tranh cử tổng thống Mỹ.

Ông Routh, sống ở Hawaii, bị bắt vào ngày 15.9.2024 sau khi mưu sát bất thành và đang trên đường bỏ trốn. Ông Trump khi đó đang chơi golf tại thành phố West Palm Beach, bang Florida.

Mật vụ Mỹ phát hiện một nòng súng trường chỉa ra từ hàng rào bên ngoài sân golf nên đến kiểm tra. Nhân viên Mật vụ nổ súng và ông Routh lên xe bỏ chạy, nhưng bị bắt không lâu sau đó.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng tìm thấy khẩu súng trường kiểu AK với ống ngắm và băng đạn lớn hơn bình thường. Đến nay, vẫn chưa rõ động cơ gây án của bị cáo.