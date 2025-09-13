Phát hiện người phụ nữ tử vong trong container bỏ hoang ở TP.HCM

Ngày 13.9, Công an xã Tân Nhựt phối hợp Công an TP.HCM điều tra vụ việc người phụ nữ được phát hiện tử vong trong một container bỏ hoang trên đường Nguyễn Cửu Phú.

Lực lượng chức năng cho phong tỏa quanh khu vực nơi phát hiện người phụ nữ tử vong để điều tra ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, hơn 16 giờ cùng ngày, người dân địa phương phát hiện người phụ nữ tử vong bên trong container bỏ hoang trên đường Nguyễn Cửu Phú, xã Tân Nhựt nên báo cơ quan chức năng.

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân có dấu hiệu bị cháy. Công an xã Tân Nhựt nhanh chóng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ có mặt, phong tỏa khu vực để khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân.

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân được xác định là chị D.T.H.L (35 tuổi). Vụ việc đang thu hút sự chú ý của người dân địa phương, và cơ quan chức năng tiếp tục điều tra để xác định rõ nguyên nhân người phụ nữ tử vong.