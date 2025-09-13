Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Phát hiện người phụ nữ tử vong trong container bỏ hoang ở TP.HCM

Trần Kha
Trần Kha
13/09/2025 20:10 GMT+7

Người dân phát hiện thi thể người phụ nữ trong container bỏ hoang trên đường Nguyễn Cửu Phú, xã Tân Nhựt (huyện Bình Chánh cũ), TP.HCM với dấu hiệu bị cháy nên báo công an.

Ngày 13.9, Công an xã Tân Nhựt phối hợp Công an TP.HCM điều tra vụ việc người phụ nữ được phát hiện tử vong trong một container bỏ hoang trên đường Nguyễn Cửu Phú.

Phát hiện người phụ nữ tử vong trong container bỏ hoang ở TP.HCM- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng cho phong tỏa quanh khu vực nơi phát hiện người phụ nữ tử vong để điều tra

ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, hơn 16 giờ cùng ngày, người dân địa phương phát hiện người phụ nữ tử vong bên trong container bỏ hoang trên đường Nguyễn Cửu Phú, xã Tân Nhựt nên báo cơ quan chức năng. 

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân có dấu hiệu bị cháy. Công an xã Tân Nhựt nhanh chóng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ có mặt, phong tỏa khu vực để khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân.

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân được xác định là chị D.T.H.L (35 tuổi). Vụ việc đang thu hút sự chú ý của người dân địa phương, và cơ quan chức năng tiếp tục điều tra để xác định rõ nguyên nhân người phụ nữ tử vong.

Phát hiện xác chết dưới hầm thang máy Bệnh viện đa khoa Kiên Giang

Phát hiện xác chết dưới hầm thang máy Bệnh viện đa khoa Kiên Giang

Một người đàn ông được phát hiện tử vong dưới hầm thang máy của Bệnh viện đa khoa Kiên Giang, thi thể đang trong giai đoạn phân hủy.

