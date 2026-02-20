Phát hiện nhiều di vật tráng men bằng vàng ở di sản Thành nhà Hồ

Ông Nguyễn Bá Linh, Giám đốc Ban Quản lý di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa, cho biết lá đề men vàng là một loại vật liệu kiến trúc đặc biệt được tìm thấy trong các cuộc khai quật khảo cổ học ở Thành nhà Hồ. Đã có hàng chục di vật tráng men bằng vàng, chủ yếu là lá đề làm bằng đất nung - vật liệu dùng để trang trí. Vị trí phát hiện các di vật là khu vực phía sau đôi rồng đá (đôi rồng đá cụt đầu nằm ở trung tâm Thành nhà Hồ). Phát hiện này có ý nghĩa rất quan trọng, từ đây các nhà khảo cổ đã lần theo sự phân bổ của loại vật liệu và phát hiện vị trí chính xác của chính điện kinh thành Tây Đô (Thành nhà Hồ).