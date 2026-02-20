Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa Câu chuyện văn hóa

Phát hiện nhiều di vật tráng men bằng vàng ở di sản Thành nhà Hồ

Minh Hải
Minh Hải
20/02/2026 11:14 GMT+7

Nhiều di vật bằng đất nung tráng men bằng vàng được tìm thấy tại di sản Thành nhà Hồ. Vị trí phát hiện di vật cũng là vị trí của Chính điện dưới triều đại nhà Hồ 629 năm trước.

Một phát hiện mang tính bước ngoặt vừa được Ban Quản lý di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa thông tin, đó là việc phát hiện nhiều di vật bằng đất nung tráng men bằng vàng tìm thấy trong quá trình khai quật khảo cổ học ở di sản thế giới Thành nhà Hồ (xã Tây Đô, Thanh Hóa).

Phát hiện nhiều di vật tráng men bằng vàng ở di sản Thành nhà Hồ - Ảnh 1.

Lá đề hình rồng làm từ đất nung và tráng men bằng vàng được phát hiện tại di sản thế giới Thành nhà Hồ

ẢNH: MINH HẢI

Phát hiện nhiều di vật tráng men bằng vàng ở di sản Thành nhà Hồ - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Bá Linh, Giám đốc Ban Quản lý di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa, cho biết lá đề men vàng là một loại vật liệu kiến trúc đặc biệt được tìm thấy trong các cuộc khai quật khảo cổ học ở Thành nhà Hồ. Đã có hàng chục di vật tráng men bằng vàng, chủ yếu là lá đề làm bằng đất nung - vật liệu dùng để trang trí. Vị trí phát hiện các di vật là khu vực phía sau đôi rồng đá (đôi rồng đá cụt đầu nằm ở trung tâm Thành nhà Hồ). Phát hiện này có ý nghĩa rất quan trọng, từ đây các nhà khảo cổ đã lần theo sự phân bổ của loại vật liệu và phát hiện vị trí chính xác của chính điện kinh thành Tây Đô (Thành nhà Hồ).

ẢNH: MINH HẢI

Phát hiện nhiều di vật tráng men bằng vàng ở di sản Thành nhà Hồ - Ảnh 3.

Khu vực phát hiện các di vật bằng đất nung, tráng men bằng vàng

ẢNH: MINH HẢI

Phát hiện nhiều di vật tráng men bằng vàng ở di sản Thành nhà Hồ - Ảnh 4.

Lá đề cân có hình tròn, làm bằng đất nung, trang trí hình rồng và được tráng men bằng vàng được tìm thấy tại Thành nhà Hồ

ẢNH: MINH HẢI

Phát hiện nhiều di vật tráng men bằng vàng ở di sản Thành nhà Hồ - Ảnh 5.

Ngói trang trí bằng đất nung tráng men bằng vàng tại Thành nhà Hồ

ẢNH: MINH HẢI

Phát hiện nhiều di vật tráng men bằng vàng ở di sản Thành nhà Hồ - Ảnh 6.

Trải qua hơn 600 năm nhưng nhiều vật dụng được tráng men bằng vàng còn khá nguyên vẹn và vẫn thể hiện sự tinh xảo, khéo léo của người thợ

ẢNH: MINH HẢI

Phát hiện nhiều di vật tráng men bằng vàng ở di sản Thành nhà Hồ - Ảnh 7.

Thành nhà Hồ được xây dựng năm 1397, kết cấu gồm: thành nội, la thành và đàn tế Nam Giao. Diện tích toàn Thành nhà Hồ rộng 155,5 ha, vùng đệm rộng hơn 5.078 ha. Thành nhà Hồ nằm giữa sông Mã và sông Bưởi (thuộc H.Vĩnh Lộc cũ, nay là xã Tây Đô, Thanh Hóa). Thành nhà Hồ là kinh đô của nước ta từ năm 1398 - 1407 và là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của khu vực Bắc Trung bộ từ thế kỷ 16 - 18.

ẢNH: MINH HẢI

Phát hiện nhiều di vật tráng men bằng vàng ở di sản Thành nhà Hồ - Ảnh 8.

Ngày nay, Thành nhà Hồ là nơi giáo dục lịch sử, văn hóa

ẢNH: MINH HẢI

Phát hiện nhiều di vật tráng men bằng vàng ở di sản Thành nhà Hồ - Ảnh 9.

Xung quanh Thành nhà Hồ hiện nay là các khu dân cư

ẢNH: MINH HẢI


