Phát hiện nhiều di vật tráng men bằng vàng ở di sản Thành nhà Hồ

Một phát hiện mang tính bước ngoặt vừa được Ban Quản lý di sản
Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa thông tin, đó là việc phát hiện nhiều di vật bằng đất nung tráng men bằng vàng tìm thấy trong quá trình khai quật khảo cổ học ở di sản thế giới Thành nhà Hồ (xã Tây Đô, Thanh Hóa).
Lá đề hình rồng làm từ đất nung và tráng men bằng vàng được phát hiện tại
di sản thế giới Thành nhà Hồ
Ông Nguyễn Bá Linh, Giám đốc Ban Quản lý di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa, cho biết lá đề men vàng là một loại vật liệu kiến trúc đặc biệt được tìm thấy trong các cuộc khai quật khảo cổ học ở Thành nhà Hồ. Đã có hàng chục di vật tráng men bằng vàng, chủ yếu là lá đề làm bằng đất nung - vật liệu dùng để trang trí. Vị trí phát hiện các di vật là khu vực phía sau đôi rồng đá (đôi rồng đá cụt đầu nằm ở trung tâm Thành nhà Hồ). Phát hiện này có ý nghĩa rất quan trọng, từ đây các nhà khảo cổ đã lần theo sự phân bổ của loại vật liệu và phát hiện vị trí chính xác của chính điện kinh thành Tây Đô (Thành nhà Hồ).
Khu vực phát hiện các di vật bằng đất nung, tráng men bằng vàng
Lá đề cân có hình tròn, làm bằng đất nung, trang trí hình rồng và được tráng men bằng vàng được tìm thấy tại Thành nhà Hồ
Ngói trang trí bằng đất nung tráng men bằng vàng tại Thành nhà Hồ
Trải qua hơn 600 năm nhưng nhiều vật dụng được tráng men bằng vàng còn khá nguyên vẹn và vẫn thể hiện sự tinh xảo, khéo léo của người thợ
Thành nhà Hồ được xây dựng năm 1397, kết cấu gồm: thành nội, la thành và đàn tế Nam Giao. Diện tích toàn Thành nhà Hồ rộng 155,5 ha, vùng đệm rộng hơn 5.078 ha. Thành nhà Hồ nằm giữa sông Mã và sông Bưởi (thuộc H.Vĩnh Lộc cũ, nay là xã Tây Đô, Thanh Hóa). Thành nhà Hồ là kinh đô của nước ta từ năm 1398 - 1407 và là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của khu vực Bắc Trung bộ từ thế kỷ 16 - 18.
Ngày nay, Thành nhà Hồ là nơi giáo dục lịch sử, văn hóa
Xung quanh Thành nhà Hồ hiện nay là các khu dân cư
