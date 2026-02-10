Thượng nêu đón tết ở Thành nhà Hồ

Chương trình Giáo dục di sản gồm: lễ thượng nêu; cuộc thi Rung chuông vàng (năm thứ 3) với chủ đề Thành nhà Hồ - 10 năm kinh đô, 2 vương triều, 1 điểm đến; và tổng kết, trao giải cuộc thi video ngắn Thành nhà Hồ trên nền tảng TikTok với chủ đề Em là hướng dẫn viên di sản quê em.

Thượng nêu trong di sản thế giới Thành nhà Hồ ẢNH: MINH HẢI

Ông Trịnh Hữu Anh, Phó giám đốc Ban quản lý di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa, cho biết phong tục dựng cây nêu ngày tết và thả cá chép là nghi thức có ý nghĩa trong đời sống, tâm thức của người Việt từ xa xưa. Việc tổ chức dựng cây nêu hằng năm trong di sản Thành nhà Hồ nhằm mong muốn những điều tốt đẹp, bình an, mưa thuận gió hòa cho năm mới. Đồng thời, hình ảnh cây nêu trong lòng di sản biểu thị cho sức sống trỗi dậy, tạo không khí vui tươi, ấm áp dịp Tết Nguyên đán, giáo dục truyền thống tốt đẹp cho thế hệ trẻ trong công tác bảo tồn di sản văn hóa truyền thống của quê hương, đất nước.

Ngay sau lễ thượng nêu đã diễn ra cuộc thi Rung chuông vàng với sự tham gia của 50 học sinh xuất sắc đến từ Trường THCS Phạm Văn Hinh (xã Tây Đô); và trao giải cuộc thi video trên nền tảng TikTok. Các chương trình này đều có sự tham gia của học sinh trên địa bàn xã Tây Đô, với nội dung xoay quanh thông tin về lịch sử di sản Thành nhà Hồ.

Cây nêu được dựng trước cổng phía nam của di sản thế giới Thành nhà Hồ ẢNH: MINH HẢI

Dịp Tết Nguyên đán 2026, di sản Thành nhà Hồ mở cửa tham quan miễn phí từ ngày 12 - 17.2 (25 tháng chạp đến hết mùng 1 tết). Nơi đây còn diễn ra các hoạt động khác, như: trưng bày ảnh với chủ đề Thành Nhà Hồ - giá trị nổi bật toàn cầu, trưng bày hoa xuân và cây cảnh, tái hiện không gian tết xưa, lễ hội thư pháp và cho chữ đầu xuân…



