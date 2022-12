Phát hiện nhóm máu ít bệnh tật nhưng có thể khó có con

Bệnh tật, chấn thương, các yếu tố lối sống cũng có thể góp phần gây vô sinh nam. Tuy nhiên, có một yếu tố ít ai ngờ lại có thể ảnh hưởng đến khả năng có con của nam giới - đó chính là nhóm máu, theo Mayo Clinic.

Nghiên cứu của Pakistan bao gồm 1.521 người vô sinh nam và 460 ông bố làm đối chứng.

Kết quả đã phát hiện tỷ lệ vô sinh nam ở nhóm máu O luôn cao hơn so với tất cả các nhóm máu khác, cho thấy mối liên quan chặt chẽ giữa nhóm máu O và vô sinh nam, theo trang web của Thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ Pubmed.

Nhóm máu O có tỷ lệ vô sinh cao nhất, tiếp theo là nhóm máu A và B, trong khi đó, tỷ lệ mắc bệnh thấp nhất là nhóm máu AB.

Một nghiên cứu khác của Viện Khoa học y tế Ấn Độ và Đại học Barkatullah (Ấn Độ) thực hiện năm 2015 bao gồm 88 người vô sinh cũng cho thấy nam giới nhóm máu O có tỷ lệ vô sinh cao hơn, theo Pubmed.





Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu nói rằng cần có các nghiên cứu quy mô lớn hơn để xác minh mối tương quan này và có chiến lược can thiệp phù hợp.

Đối với phụ nữ thì có gì khác?

Các nhà khoa học cũng đã phát hiện ra rằng nhóm máu cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản và ảnh hưởng đến cơ hội mang thai của phụ nữ.

Nghiên cứu do Đại học Y khoa Albert Einstein ở New York và Đại học Yale (Mỹ) đứng đầu, cho thấy: Những người có nhóm máu O có thể gặp khó khăn trong việc thụ thai do số lượng trứng thấp hơn và chất lượng trứng kém hơn, trong khi những người có nhóm máu A dường như dễ thụ thai hơn, theo Pubmed.