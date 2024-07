Phát hiện quan trọng: Cách kiểm soát huyết áp tốt nhất để ngừa đau tim, đột quỵ

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), bệnh tim và đột quỵ là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới. Huyết áp cao là nguyên nhân gây ra 8,4 triệu ca tử vong mỗi năm, đồng thời cũng là nguyên nhân hàng đầu gây ra 45% ca tử vong do tim mạch và 51% ca tử vong do đột quỵ.



Cứ 3 người thì có 1 người bị huyết áp cao. Càng lớn tuổi, tỷ lệ mắc bệnh càng cao.

Theo WHO, huyết áp bình thường là 120/80 mmHg, huyết áp từ 140/90 mmHg trở lên được xem là huyết áp cao.

Các nhà nghiên cứu cho biết nên xem xét huyết áp mục tiêu thấp hơn 120 mmHg cho tất cả bệnh nhân có nguy cơ tim mạch cao Pexels

Trước đây, dựa trên những phát hiện từ nghiên cứu ACCORD (Hành động để kiểm soát nguy cơ tim mạch ở bệnh tiểu đường của Mỹ), huyết áp mục tiêu cho bệnh nhân huyết áp cao được đặt ở mức dưới 140/90 mmHg. Tuy nhiên, nghiên cứu mới cho thấy rằng giảm huyết áp mục tiêu này xuống dưới 120 mmHg sẽ ngăn ngừa nhiều cơn đau tim và đột quỵ hơn, theo tờ Daily Mail.

Các nhà khoa học Trung Quốc đã nghiên cứu hơn 11.000 bệnh nhân huyết áp cao có nguy cơ cao mắc các vấn đề về tim mạch do các bệnh như tiểu đường, tuổi tác và các yếu tố lối sống, như hút thuốc.

Những người tham gia được chia thành 2 nhóm:

Nhóm 1: Điều trị nhằm mục tiêu hạ huyết áp tâm thu xuống dưới 120 mmHg

Nhóm 2: Điều trị tiêu chuẩn, hạ huyết áp tâm thu xuống dưới 140 mmHg.

Họ được cho dùng thuốc hạ huyết áp cùng với các khuyến nghị như tập thể dục. Họ được điều chỉnh thuốc để duy trì huyết áp ở mức mong muốn, rồi được theo dõi hơn 3 năm sau.

Kết quả cho thấy nhóm người có huyết áp tâm thu dưới 120 mmHg có tỷ lệ gặp phải biến cố tim mạch nghiêm trọng (gồm tử vong do tim mạch, đột quỵ, nhồi máu cơ tim hoặc suy tim) thấp hơn so với nhóm dưới 140 mmHg, theo Daily Mail.

Những người có huyết áp tâm thu dưới 120 mmHg có tỷ lệ gặp phải biến cố tim mạch nghiêm trọng thấp hơn Pexels

Điều này có nghĩa là điều trị nhằm mục tiêu huyết áp tâm thu dưới 120 mmHg là tốt nhất để giảm các biến cố tim mạch.

Các tác giả cho biết nên xem xét mục tiêu huyết áp thấp hơn 120 mmHg cho tất cả bệnh nhân có nguy cơ tim mạch cao, chưa kể bệnh tiểu đường hay tiền sử đột quỵ.

Tiến sĩ Jing Li, bác sĩ tại Trung tâm Bệnh tim mạch Quốc gia ở Bắc Kinh (Trung Quốc), cho biết: Hạ mức huyết áp mục tiêu xuống mức dưới 120 mmHg cho những người có nguy cơ cao có khả năng cứu được nhiều mạng sống hơn và giảm gánh nặng sức khỏe cộng đồng đối với bệnh tim.

Nghiên cứu mới này được thực hiện sau khi một nghiên cứu ở Anh cho thấy dao động huyết áp là yếu tố dự báo chính về nguy cơ đau tim và đột quỵ.

Đầu năm nay, các nhà nghiên cứu từ Đại học Imperial (Anh) đã phát hiện ra rằng hơn một nửa trường hợp xảy ra biến cố tim mạch là những bệnh nhân có huyết áp được kiểm soát tốt bằng thuốc (có huyết áp tâm thu dưới 140 mmHg). Điều này cho thấy ngưỡng này là chưa đủ.