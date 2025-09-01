Phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh tim ở trẻ bằng cách lấy dịch vùng má?

The Guardian ngày 1.9 đưa tin các nhà khoa học đã đưa ra kết quả nghiên cứu về khả năng phát hiện sớm dấu hiệu bất thường ở tim của trẻ, bằng cách dùng tăm bông lấy mẫu dịch vùng má.

Nhóm khoa học đã theo dõi về bệnh rối loạn nhịp cơ tim (ACM), một bệnh hiếm và thường do di truyền. Tình trạng này xuất hiện là do sự bất thường trong các protein giữa các tế bào tim. ACM thường phát triển và gây đe dọa mà không có dấu hiệu nhận biết trước đó.

Một người dùng tăm bông lấy dịch ở má ẢNH: BRITISH HEART FOUNDATION

Trong một nghiên cứu mới đây, các nhà khoa học đã phát hiện sự bất thường từ các protein nói trên cũng có thể được phát hiện từ niêm mạc vùng má. Các bác sĩ có thể dùng tăm bông để lấy dịch má, qua đó tăng khả năng phát hiện sớm nguy cơ mắc ACM. Phương pháp lấy dịch chỉ mất 2 phút, song có thể phát hiện ACM sớm hơn đến 5 năm so với việc phải chờ chẩn đoán chuyên sâu.

Các chuyên gia đã thử nghiệm trên 51 trẻ em từ 3 tháng đến 18 tuổi, với nguy cơ di truyền mắc ACM. Các em sẽ được lấy dịch má từ 3 - 6 tháng một lần, trong suốt 7 năm. Kết quả cho thấy 10 trẻ có tình trạng phát triển bệnh ACM, trong 10 trẻ này có 8 em được phát hiện dấu hiệu bất thường khi dùng phương pháp lấy dịch má, trước khi có các xét nghiệm chuyên sâu khác.

Nhóm khoa học cũng thử nghiệm trên 21 trẻ thuộc một nhóm khác - những em không có rủi ro di truyền mắc ACM. Trong số này, 5 trẻ có dấu hiệu bất thường được phát hiện bằng mẫu dịch má.

Kết quả nghiên cứu mở ra khả năng phát triển phương pháp lấy mẫu xét nghiệm nhanh chóng. Bà Joanna Jager, nhà nghiên cứu lâm sàng từ Đại học College London (Anh), cho biết: “Thực sự cần có cách xét nghiệm nhanh chóng và dễ dàng để sàng lọc trường hợp nghi mắc ACM, sau đó có thể xác nhận bằng xét nghiệm tại bệnh viện”.

Nghiên cứu trên đã được trình bày tại hội nghị của Hiệp hội Tim mạch châu Âu (diễn ra ngày 29.8 - 1.9 ở Tây Ban Nha). Theo The Independent, các nhà khoa học cho rằng lấy mẫu bằng tăm bông là bước bổ sung để phát hiện sớm. Nhóm nghiên cứu cũng đang phát triển những bộ kit xét nghiệm nhanh có thể dùng tại nhà, sau đó người dùng sẽ gửi mẫu xét nghiệm đến cơ sở y tế để phân tích.

Các nhà khoa học cho rằng việc xét nghiệm nhanh bằng dịch má có thể rút ngắn thời gian chẩn đoán bệnh đến 5 năm.

Bác sĩ Sonya Babu-Narayan, Giám đốc lâm sàng tại Quỹ Tim mạch Anh (BHF) có trụ sở tại London - tổ chức tài trợ nghiên cứu trên - cho biết: “Bệnh rối loạn nhịp cơ tim có thể phát triển và tấn công mà không có dấu hiệu trước đó, với nguy cơ gây đột tử ở trẻ em. Do đó, điều quan trọng là nghiên cứu này giúp chúng ta tìm ra những cảnh chẩn đoán sớm. Xét nghiệm bằng tăm bông rất đơn giản, không gây đau và giúp nhận biết những trẻ đang ở giai đoạn đầu ACM để theo dõi”.

Tại Anh, ước tính cứ 10.000 người thì có một người mắc ACM. Các triệu chứng có thể bao gồm hồi hộp, ngất xỉu, khó thở, nhịp tim bất thường và sưng ở bụng, chân hoặc mắt cá chân.

Theo BHF, hiện không có cách chữa khỏi ACM, song có thể dùng thuốc và một số phương pháp điều trị để giảm các triệu chứng, giúp người mắc bệnh có cuộc sống bình thường.