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    Phát hiện thi thể bé trai trên sông Krông Bông

    Hữu Tú
    Hữu Tú

    Người dân phát hiện thi thể bé trai khoảng 3 - 4 tuổi nổi trên sông Krông Bông (Đắk Lắk). Cơ quan chức năng đang xác minh danh tính và tìm thân nhân của nạn nhân.

    Ngày 10.11, một lãnh đạo UBND xã Vụ Bổn (Đắk Lắk) xác nhận người dân vừa phát hiện thi thể một cháu bé trên sông Krông Bông.

    "Địa phương đã chỉ đạo cán bộ thôn ở gần khu vực giáp sông rà soát, kiểm tra thông tin để tìm manh mối liên quan đến nạn nhân", vị lãnh đạo thông tin.

    Di chuyển trên sông, người dân phát hiện thi thể một cháu bé - Ảnh 1.

    Người dân phát hiện thi thể bé trai khoảng 3 - 4 tuổi nổi trên sông Krông Bông (Đắk Lắk)

    ẢNH: CẮT TỪ CLIP

    Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, khi di chuyển trên sông Krông Bông, đoạn giáp ranh giữa xã Vụ Bổn và xã Cư Pui, người dân phát hiện thi thể một bé trai khoảng 3 - 4 tuổi nổi trên mặt nước.

    Nhiều người sau đó tổ chức vớt thi thể và trình báo sự việc với chính quyền địa phương.

    Đến nay, cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được danh tính và chưa tìm thấy thân nhân của cháu bé.

    Hiện Công an xã Vụ Bổn đang phối hợp Công an xã Cư Pui xác minh nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

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