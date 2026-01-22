Phát hiện thi thể kình ngư Nga sau gần nửa năm mất tích lúc thi vượt biển

"Lãnh sự quán Nga tại Istanbul rất tiếc phải thông báo rằng, theo kết quả xét nghiệm ADN, thi thể được tìm thấy vào ngày 20.1 là của kình ngư người Nga Nikolai Svechnikov”, Hãng RIA dẫn thông báo từ cơ quan ngoại giao Nga ngày 22.1.

Theo AFP, ông Svechnikov (29 tuổi) là huấn luyện viên bơi lội chuyên nghiệp. Ông tham dự cuộc thi bơi vượt eo biển Bosphorus ở Istanbul, do Ủy ban Olympic Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức. Cuộc thi diễn ra ngày 24.8.2025, có hơn 2.800 thí sinh từ 81 quốc gia tham dự.

Ông Nikolai Svechnikov, người mất tích tại Thổ Nhĩ Kỳ từ tháng 8.2025 và chỉ mới phát hiện thi thể hôm 20.1 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH THE MOSCOW TIMES

Tuy nhiên, Ủy ban Olympic sau đó thông báo ông Svechnikov mất tích khi đang tham gia thi. Giới chức Istanbul cho biết dựa vào camera an ninh và máy đếm thời gian được gắn vào mỗi vận động viên, ông Svechnikov đã xuất phát nhưng “không bơi qua vạch đích”.

Sau ngày thi, cảnh sát địa phương đã dành nhiều ngày tìm kiếm nhưng không phát hiện thi thể kình ngư Nga. Mãi đến ngày 20.1, cảnh sát phát hiện thi thể một người đàn ông ở gần bờ kè Bebek, cách nơi về đích không xa. Lãnh sự quán Nga cho biết khám nghiệm ADN đã xác định nạn nhân là kình ngư Svechnikov mất tích. Trên người nạn nhân cũng đang mặc đồ bơi.

Văn phòng công tố Istanbul đã mở cuộc điều tra về vụ việc.

Cuộc thi bơi xuyên biển Bosphorus nói trên là một sự kiện thường niên. Đây được xem là cuộc đua "xuyên lục địa", do 2 đầu xuất phát và về đích ở eo biển Bosphorus nằm trên địa phận 2 châu lục Á - Âu.

Vào ngày này, eo biển Bosphorus, một trong những tuyến vận tải biển tấp nập nhất thế giới, sẽ tạm thời đóng cửa. Mỗi vận động viên sẽ có 2 tiếng để hoàn tất chặng bơi. Nếu hết thời gian, cảnh sát biển Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đến đón những người chưa về đích.