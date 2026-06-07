Phát hiện thi thể nam sinh Mỹ mất tích tại Nhật Bản sau nhiều ngày tìm kiếm

Đài CNN ngày 6.6 đưa tin gia đình James "Weston" Higginbotham (20 tuổi, sinh viên Đại học Auburn, Mỹ) thông báo đã tìm thấy thi thể của anh ở ngoại ô thành phố Kyoto (Nhật Bản), khi anh đang trong kỳ nghỉ cùng gia đình.

"Một nhóm cứu hộ tình nguyện đã tìm thấy thi thể của anh Weston tại một khu vực đồi núi ngoại ô Kyoto. Nỗi đau mà chúng tôi đang trải qua không thể diễn tả thành lời", gia đình nạn nhân chia sẻ trên mạng xã hội.

Anh James "Weston" Higginbotham, người vừa được phát hiện đã tử vong sau nhiều ngày mất tích ẢNH: NANCY HIGGINBOTHAM

Anh Weston mất tích vào ngày 29.5 sau khi tách khỏi bố mẹ và anh trai để tự mình khám phá Kyoto. Thông qua ứng dụng định vị, bố mẹ Weston thấy anh đã lên một chuyến tàu và ghé vào vài cửa hàng. Mẹ nạn nhân cho biết họ đã nhắn tin hỏi anh đang đi đâu, nhưng ngay sau đó tính năng định vị trên điện thoại của anh bị tắt. Bà nói hành động này rất khác với tính cách thường ngày của con trai.

Hình ảnh cuối cùng của anh Weston được ghi lại trên camera an ninh khi anh đang đi bộ một mình tại khu vực Yamashina của Kyoto, trên một con đường dẫn vào lối mòn leo núi trong khu rừng gần đó.

Dựa vào vị trí camera gần lối mòn và sở thích leo núi của anh Weston, cảnh sát đã quyết định tìm kiếm trong rừng vào ngày 2.6. Tuy nhiên, công tác cứu hộ đã bị cản trở bởi mưa bão.

Theo gia đình, cuộc tìm kiếm kéo dài 72 giờ của cảnh sát kết thúc vào hôm 5.6. Đến ngày 6.6, gia đình Higginbotham đã tự triển khai một đợt tìm kiếm riêng với sự hỗ trợ của người dân địa phương và một đội cứu hộ được thuê để tập trung rà soát những khu vực mà cảnh sát chưa tiếp cận.

Sau khi tìm thấy thi thể của anh Weston, gia đình đã gửi lời cảm ơn đến những người đã lan tỏa thông tin và hỗ trợ công tác tìm kiếm.

"Cảm ơn những lời cầu nguyện và sự sẻ chia của các bạn. Hơn lúc nào hết, chúng tôi rất cần điều đó vào lúc này. Mãi yêu con, Weston", gia đình nạn nhân viết. Bà Nancy Higginbotham, mẹ của anh Weston, nói rằng con trai là một người bảo vệ môi trường nhiệt thành và đam mê du lịch.

Hiện nguyên nhân tử vong đang được điều tra làm rõ.