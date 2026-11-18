Nhận diện bệnh lý nguy hiểm

Hà Nội đang triển khai đợt khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân trên địa bàn thành phố, theo đó hơn 80% dân số đã được thăm khám. Qua đợt khám diện rộng này cho thấy, các bệnh lý về chuyển hóa, tim mạch hay huyết áp là tình trạng bệnh khá phổ biến ở người cao tuổi.

Khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân giúp đánh giá mô hình bệnh tật, phát hiện kịp thời các ca bệnh cần điều trị chuyên khoa ẢNH: DIỆU LINH

Đáng chú ý, khám sức khỏe định kỳ tại các địa phương còn giúp nhận diện những bệnh lý nguy hiểm, trong đó có cả những trường hợp bệnh nhi mắc dị tật tim mạch bẩm sinh, các dấu hiệu nghi ngờ ung thư ở người trưởng thành và người cao tuổi.

Tại Trạm y tế xã Yên Xuân, trong quá trình khám sức khỏe, cháu N.M.A (6 tuổi), học sinh Trường tiểu học Yên Xuân, được phát hiện mắc bệnh hẹp, eo động mạch chủ. Đây là bệnh lý tim mạch cần được can thiệp chuyên khoa, do đó, ngay sau khi phát hiện, cháu A. đã được chuyển đến Bệnh viện Tim Hà Nội cơ sở 1 để điều trị. Đến nay, cháu đã được phẫu thuật và tình trạng sức khỏe ổn định.

Trường hợp trên cho thấy ý nghĩa đặc biệt của việc kiểm tra sức khỏe định kỳ đối với trẻ em, giúp phát hiện những dấu hiệu bất thường, kịp thời chuyển tuyến và can thiệp, tránh bỏ lỡ thời điểm điều trị phù hợp.

Ông H.K.N (71 tuổi), trú tại thôn Kim Sơn, xã Đoài Phương, trong lần khám sức khỏe định kỳ đã được bác sĩ Bệnh viện đa khoa Phúc Thọ thăm khám và chụp X-quang, phát hiện rốn phổi hai bên đậm, có đám mờ tại rốn phổi phải.

Bệnh nhân sau đó được khám chuyên sâu, chẩn đoán mắc ung thư phổi giai đoạn 4 và hiện điều trị tại Bệnh viện Phổi Hà Nội. Ca bệnh là lời cảnh báo về những bệnh lý nguy hiểm có thể tiến triển âm thầm, không biểu hiện triệu chứng rõ rệt trong thời gian dài, khiến người bệnh dễ chủ quan và phát hiện bệnh khi đã ở giai đoạn nặng.

Tại xã Xuân Mai, qua khám sức khỏe cũng ghi nhận trường hợp ông N.V.T (55 tuổi) có khối u ở đỉnh phổi phải, được chuyển đến Bệnh viện Ung bướu Hà Nội để tiếp tục thăm khám, đánh giá và xử trí chuyên khoa.

Ông T. cho biết khá bất ngờ khi có kết quả. Dù không mong muốn, nhưng được phát hiện các dấu hiệu nghi ngờ giúp bản thân ông chủ động hơn trong theo dõi sức khỏe, từ đó điều trị hiệu quả hơn nếu bệnh được xác định.

Chuyển tuyến kịp thời

Cũng trong quá trình khám sức khỏe cho người dân xã Trung Giã, các bác sĩ đã ghi nhận 5 trường hợp có dấu hiệu bất thường cần chuyển tuyến. Trong đó, chị N.T.G (34 tuổi) được phát hiện có dấu hiệu nghi ngờ bệnh lý về máu, đã chuyển đến Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương để tiếp tục kiểm tra.

Khám sức khỏe, chụp X-quang tim phổi giúp phát hiện sớm các bệnh lý về tim, phổi, lồng ngực ẢNH: TRẠM Y TẾ P.BA ĐÌNH

Trường hợp khác là ông N.V.H (sinh năm 1970) có dấu hiệu nghi ngờ carcinoma thể nhú tại nhân thùy phải tuyến giáp; bà T.T.H (sinh năm 1954) được phát hiện nhân vú trái, quá sản biểu mô vú trái; bà N.T.H (59 tuổi) có khối hỗn hợp âm tử cung, lệch phải, kích thước 53 x 62 mm.

Cả 3 bệnh nhân này đều được chuyển đến Bệnh viện Ung bướu Hà Nội để tiếp tục đánh giá chuyên sâu, điều trị.

Cũng qua khám sức khỏe định kỳ, ông N.X.H (sinh năm 1958) ở xã Trung Giã được phát hiện có dấu hiệu nghi ngờ phình động mạch chủ bụng, dù trước đó khám sức khỏe tại địa phương chưa có dấu hiệu cảnh báo. Ông H. lập tức được chuyển đến Bệnh viện Tim Hà Nội.

Tương tự, tại P.Yên Nghĩa, trạm y tế phường đã làm thủ tục chuyển tuyến cho 9 trường hợp sau khám sức khỏe sau khi phát hiện các bệnh lý nguy hiểm. Trong đó, 2 trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ ung thư phổi được chuyển để kiểm tra chuyên sâu.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội, cho biết qua khám sức khỏe định kỳ, các trường hợp có bệnh lý cần điều trị đều được chuyển tuyến và đảm bảo đầy đủ quyền lợi bảo hiểm y tế, chất lượng điều trị, đặc biệt là những trường hợp cần điều trị, theo dõi lâu dài.

Theo bác sĩ Nguyễn Đức Long, việc ghi nhận các ca bệnh tại các địa phương khẳng định khám sức khỏe định kỳ mang lại lợi ích thiết thực cho mọi lứa tuổi, giúp nhận diện các yếu tố nguy cơ, bệnh lý chuyển hóa, tim mạch, huyết học và những dấu hiệu nghi ngờ bệnh lý ác tính để kịp thời kiểm tra chuyên sâu.

Để người dân được thụ hưởng dịch vụ y tế chất lượng cao nhất ngay tại địa phương, ông Long thông tin, trong tháng 11, Sở Y tế Hà Nội tiếp tục điều phối các bệnh viện lớn cùng vào cuộc hỗ trợ chuyên môn cho y tế cơ sở. Người dân đến khám sẽ được kiểm tra lâm sàng toàn diện, lấy mẫu xét nghiệm và nhận tư vấn từ các bác sĩ.

Trong các đợt khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân thành phố, Sở Y tế Hà Nội sẽ tăng cường bác sĩ tuyến đầu về hỗ trợ xã, phường.

Theo đó, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn trực tiếp chi viện kỹ thuật và nhân lực tại xã Ô Diên, Phú Nghĩa, Phúc Thịnh. Bệnh viện đa khoa Đức Giang hỗ trợ phường Bồ Đề, xã Thư Lâm. Bệnh viện đa khoa Medlatec hỗ trợ xét nghiệm và thăm khám chuyên môn tại xã Thạch Thất, Thượng Phúc, Bình Minh. Cùng đó, nhiều địa phương như Cầu Giấy, Tây Hồ, Vĩnh Tuy, Bồ Đề, Sóc Sơn, Thanh Oai, Chuyên Mỹ, Quảng Bị, Đại Thanh, Ứng Thiên, Phượng Dực, Xuân Mai, Hòa Phú, Thư Lâm, Nam Phù, Trần Phú... cũng tích cực triển khai hoạt động khám sức khỏe với sự tham gia đông đảo của người dân.



