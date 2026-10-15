Phát hiện xác tàu đắm lâu đời nhất thế giới

Theo thông báo của Bộ Văn hóa và Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ hôm 14.10, xác tàu được tìm thấy ở độ sâu khoảng 30 m gần đảo Kekova, ngoài khơi bờ biển phía nam nước này. Trong quá trình khai quật, các chuyên gia đã trục vớt được nhiều bình vò gốm, được cho là có niên đại 4.400 - 4.700 năm trước, mang đến góc nhìn mới về lịch sử hàng hải và đời sống của các thủy thủ thời bấy giờ.

Thợ lặn định vị các di vật tìm thấy ở xác tàu đắm ngoài khơi Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm các bình vò gốm (phải) ẢNH: BỘ VĂN HÓA VÀ DU LỊCH THỔ NHĨ KỲ

Các chuyên gia cho hay phần lớn bình gốm được dùng để đựng rượu vang, dầu ô liu. Trả lời Đài CNN, giáo sư Hakan Oniz (tại Đại học Akdeniz của Thổ Nhĩ Kỳ, người dẫn đầu cuộc khai quật) cho biết xác tàu từng được phát hiện cách đây 4 năm. Tuy nhiên, thời điểm đó nhóm khảo cổ cho rằng những hiện vật chỉ có niên đại gần đây.

Sau khi đối chiếu với các mẫu vật tương tự được tìm thấy gần quần thể kim tự tháp Giza ở Ai Cập, nhóm nghiên cứu đã mời nhà khảo cổ người Úc Karin Sowada đến thẩm định. Khi đó, các bên mới đi đến thống nhất đây là xác tàu đắm cổ nhất thế giới. “Mỏ neo và nhiều hiện vật khác tại vị trí xác tàu đều chỉ ra cùng mốc thời gian”, ông Oniz khẳng định.

Bộ trưởng Văn hóa và Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ Mehmet Nuri Ersoy cho biết phân tích đất sét chỉ ra những chiếc bình vò gốm có khả năng được sản xuất tại thung lũng Jordan. Việc tìm thấy những mẫu vật tương tự ở Ai Cập, vùng Troy (Thổ Nhĩ Kỳ) và đảo Crete (Hy Lạp) có ý nghĩa to lớn trong việc giải mã mạng lưới giao thương trên biển lúc bấy giờ. Giới nghiên cứu nhận định con tàu có thể đã gặp nạn khi đang trên đường đi từ vùng duyên hải Levant (phía đông Địa Trung Hải) tới Troy hoặc Crete.