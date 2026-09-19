Phát hiện xe khách vận chuyển 15 xe máy, có 2 xe liên quan vụ trộm cắp

Ngày 19.9, Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Suối Tre, Phòng CSGT, Công an thành phố Đồng Nai, cho biết đơn vị vừa phối hợp Cục CSGT phát hiện xe khách vận chuyển 15 xe máy, trong đó có 2 xe liên quan đến vụ trộm cắp tài sản.

Theo đó, khoảng 17 giờ 40 ngày 18.9, Tổ công tác Trạm CSGT Suối Tre phối hợp Cục CSGT tuần tra, kiểm soát trên quốc lộ 1A. Khi qua phường Dầu Giây, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra đối với xe khách biển số 17F-000.xx, do tài xế N.T.T. (52 tuổi, ở thành phố Bắc Ninh) điều khiển.

Tổ công tác phát hiện 2/15 xe máy liên quan đến vụ trộm cắp tài sản ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện trên xe đang vận chuyển 15 xe máy. Sau khi xác minh nguồn gốc, xuất xứ của 15 chiếc xe, tổ công tác xác minh sơ bộ có 2 xe biển số 20AD-047.xx và 79AA-706.xx liên quan đến vụ trộm cắp tài sản.

Tổ công tác đã lập hồ sơ vụ việc ban đầu và bàn giao xe khách cùng 15 xe máy cho Công an phường Dầu Giây tiếp tục xác minh, làm rõ.

Lực lượng chức năng tạm giữ phương tiện cùng 15 xe máy để xác minh, làm rõ ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Được biết, từ 15.9 đến hết ngày 14.10, Cục CSGT lập 2 tổ công tác phối hợp với CSGT Đồng Nai tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên quốc lộ 1A và quốc lộ 20 nhằm kéo giảm tai nạn giao thông, bảo đảm an toàn cho người dân trên các tuyến giao thông trọng điểm tại Đồng Nai.

Đối tượng kiểm soát là người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, tập trung vào xe vận chuyển hành khách, ô tô tải, xe đầu kéo, xe mô tô và xe gắn máy. Trong đó, tập trung xử lý các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy; đi không đúng phần đường, làn đường; tránh, vượt không đúng quy định; không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông; chuyển làn, chuyển hướng không đúng quy định; đi ngược chiều; sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện.

Cùng với tuần tra trực tiếp trên tuyến, Cục CSGT cũng tăng cường theo dõi dữ liệu phương tiện, thiết bị giám sát hành trình; tiếp nhận thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm để thông báo cho lực lượng chức năng dừng phương tiện kiểm soát, xác minh, xử lý theo quy định.