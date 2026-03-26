Phát hiện xe tải chở 900 lít xăng không hóa đơn gần biên giới

Chiều 26.3, Công an xã Bờ Y (Quảng Ngãi) thông tin, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh Quảng Ngãi ngăn chặn vụ vận chuyển số lượng lớn xăng, nghi vấn đưa sang biên giới tiêu thụ.

Cửa khẩu quốc tế Bở Y thuộc xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi ẢNH: N.C

Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 23.3, tại khu vực cách đường biên giới khoảng 1 km thuộc địa phận xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi, Công an xã Bờ Y phối hợp tổ trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an tỉnh tiến hành kiểm tra hành chính xe ô tô tải mang BS 82C - 071.10.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 30 can xăng loại 92 (tương đương khoảng 900 lít) nhưng tài xế không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp lệ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số xăng này.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang tạm giữ phương tiện cùng tang vật để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý.

Theo Công an xã Bờ Y, hiện giá xăng tại thủ đô Viêng Chăn (Lào) đã tăng lên mức 40.540 Kip/lít (khoảng 50.000 đồng), trong khi đó tại các tỉnh biên giới, như: Attapeu hay Sekong, mức giá còn cao hơn đáng kể. Sự chênh lệch giá xăng dầu giữa Việt Nam và Lào đã khiến tình trạng buôn lậu, vận chuyển trái phép nhiên liệu qua biên giới tại các "điểm nóng" như cửa khẩu quốc tế Bờ Y có dấu hiệu diễn biến phức tạp.

Công an xã Bờ Y khuyến cáo người dân không tham gia hoặc tiếp tay cho hoạt động buôn lậu xăng dầu, đồng thời sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ các lối mở, đường mòn dọc biên giới để bảo vệ an ninh năng lượng quốc gia.