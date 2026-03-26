Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Phát hiện xe tải chở 900 lít xăng không hóa đơn gần biên giới

Hải Phong
26/03/2026 19:57 GMT+7

Phát hiện xe tải chở 900 lít xăng không rõ nguồn gốc gần biên giới, Công an Quảng Ngãi cùng Công an xã Bờ Y kịp thời ngăn chặn.

Chiều 26.3, Công an xã Bờ Y (Quảng Ngãi) thông tin, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh Quảng Ngãi ngăn chặn vụ vận chuyển số lượng lớn xăng, nghi vấn đưa sang biên giới tiêu thụ.

Cửa khẩu quốc tế Bở Y thuộc xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi

Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 23.3, tại khu vực cách đường biên giới khoảng 1 km thuộc địa phận xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi, Công an xã Bờ Y phối hợp tổ trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an tỉnh tiến hành kiểm tra hành chính xe ô tô tải mang BS 82C - 071.10.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 30 can xăng loại 92 (tương đương khoảng 900 lít) nhưng tài xế không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp lệ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số xăng này.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang tạm giữ phương tiện cùng tang vật để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý.

Theo Công an xã Bờ Y, hiện giá xăng tại thủ đô Viêng Chăn (Lào) đã tăng lên mức 40.540 Kip/lít (khoảng 50.000 đồng), trong khi đó tại các tỉnh biên giới, như: Attapeu hay Sekong, mức giá còn cao hơn đáng kể. Sự chênh lệch giá xăng dầu giữa Việt Nam và Lào đã khiến tình trạng buôn lậu, vận chuyển trái phép nhiên liệu qua biên giới tại các "điểm nóng" như cửa khẩu quốc tế Bờ Y có dấu hiệu diễn biến phức tạp.

Công an xã Bờ Y khuyến cáo người dân không tham gia hoặc tiếp tay cho hoạt động buôn lậu xăng dầu, đồng thời sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ các lối mở, đường mòn dọc biên giới để bảo vệ an ninh năng lượng quốc gia.

Đà Nẵng đề nghị siết chặt cửa khẩu, ngăn xăng dầu 'chảy' lậu ra nước ngoài

Trước áp lực 'kép' từ giá xăng dầu, lãnh đạo Đà Nẵng yêu cầu kiểm soát biên giới, quyết không để tình trạng thẩm lậu xăng dầu ra nước ngoài gây bất ổn nguồn cung nội địa.

Khám phá thêm chủ đề

Xăng biên giới Hóa đơn Công an xã Bờ Y Xăng dầu Quảng Ngãi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận