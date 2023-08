Phát hiện xưởng sản xuất giấy ăn giả 'khủng' ở Bắc Ninh

Chiều 24.8, Tổng cục Quản lý thị trường đã thông tin về vụ việc phát hiện, triệt phá một cơ sở sản xuất giấy ăn giả mạo nhãn hiệu Corona tại tỉnh Bắc Ninh.

Xưởng sản xuất giấy ăn giả bị Tổng cục Quản lý thị trường phát hiện tại TP.Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) Q.L

Sáng cùng ngày, đoàn kiểm tra của Cục Nghiệp vụ quản lý thị trường (Tổng cục Quản lý thị trường) phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Bắc Ninh) và Công an P.Phong Khê (TP.Bắc Ninh) đã tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở giấy Tuấn Hoa (khu Dương Ổ, P.Phong Khê). Cơ sở này do bà N.T.H (36 tuổi) là đại diện chủ hộ kinh doanh.

Tại thời điểm kiểm tra, bên trong khu nhà xưởng có diện tích khoảng 100 m2 được gia cố thành 2 tầng riêng biệt và sử dụng tời để vận chuyển hàng hóa giữa các tầng.

Ngay ở tầng 1 khu xưởng, đoàn kiểm tra ghi nhận có nhiều công nhân là người dân địa phương được thuê thực hiện gia công, đóng gói khăn giấy vào các bao bì có sẵn.

Công nhân không có bảo hộ lao động ngồi đóng nhãn cho từng gói giấy Q.L

Các công nhân này đều không đồ bảo hộ, không găng tay, khẩu trang và đang thực hiện đóng gói giấy ăn với bao bì, nhãn mác mang thương hiệu Corona. Đây là một thương hiệu giấy ăn đang được tiêu thụ nhiều trên thị trường hiện nay. Qua kiểm tra, đoàn kiểm tra đã lập biên bản thu giữ 2.700 bịch khăn giấy mang nhãn hiệu Corona.

Theo Cục Nghiệp vụ quản lý thị trường, khu xưởng sản xuất giấy này nằm sâu trong làng nghề truyền thống Dương Ổ. Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm ở khu vực này tương đối khó khăn khi các đối tượng thường xuyên cảnh giới, thông báo cho nhau khi có sự xuất hiện của cơ quan chức năng.

Kho giấy ăn đã được đóng nhãn mác Corona chờ đưa ra thị trường tiêu thụ Q.L

Khi làm việc với đoàn kiểm tra, bà H. đã xuất trình giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh do UBND tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu vào năm 2018 với ngành nghề kinh doanh là in ấn, buôn bán sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm, bán buôn bột giấy, phôi giấy, giấy thành phẩm; bán lẻ giấy vệ sinh, giấy ăn, khăn giấy, đóng gói giấy.

Nhưng theo xác nhận từ ông Nguyễn Thanh Phong, Giám đốc Công ty TNHH sản xuất thương mại giấy Gia Nguyễn - chủ sở hữu thương hiệu giấy Corona, toàn bộ số hàng hóa lực lượng quản lý thị trường kiểm tra, phát hiện tại cơ sở giấy Tuấn Hoa trong ngày 24.8 đều là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu đã đăng ký thuộc sở hữu của doanh nghiệp.

Tổng cục Quản lý thị trường đang tiếp tục điều tra, làm rõ vi phạm của cơ sở giấy Tuấn Hoa Q.L

Ông Phong cũng xác nhận các sản phẩm giấy tại cơ sở này được làm giả rất tinh vi từ bao bì, thương hiệu đến mã QR Code. Nếu người tiêu dùng chỉ nhìn bằng mắt thường thì rất khó có thể phân biệt đâu là hàng thật và đâu là hàng giả.

Liên quan đến vụ việc sản xuất giấy ăn giả mạo với quy mô lớn này, Tổng cục Quản lý thị trường đã lập biên bản thu giữ toàn bộ tang vật tại cơ sở giấy Tuấn Hoa và đang tiếp tục điều tra, làm rõ các vi phạm để xử lý theo quy định pháp luật.