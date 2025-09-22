Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Tăng cường giám sát, phản biện xã hội

Trong nhiệm kỳ mới, tôi mong muốn Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư sẽ là trung tâm của các tổ chức thành viên trong khối mặt trận, phát huy, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, hội viên. Cạnh đó, tăng cường phản biện xã hội, giám sát việc thực thi quy chế dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh các chương trình hiện nay của MTTQ và các tổ chức thành viên đã đang và thực hiện rất tốt, tích cực: như chương trình Vì người nghèo, Tết sum vầy, Tháng Công nhân, Thanh niên tình nguyện…

Ảnh: Thu Hằng

Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư cũng có vai trò rất quan trọng trong chỉ đạo, lãnh đạo, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên, hội viên, người lao động của các tổ chức thành viên để cùng thực hiện tốt nghị quyết của Đảng, cũng như thực hiện chủ trương sắp xếp tinh gọn bộ máy, thực hiện các nghị quyết mới ban hành trong thời gian qua. Hy vọng những chỉ đạo của Đảng ủy MTTQ, các tổ chức thành viên sẽ cụ thể hóa các chủ trương của Đảng để chỉ đạo đến các ban, đơn vị hiệu quả; quan trọng nhất là khi hợp nhất các tổ chức thành viên sẽ phải tốt hơn và có hiệu quả hơn so với trước đây.

Bà Hồ Thị Kim Ngân,

Phó trưởng ban Quan hệ lao động, Tổng liên đoàn Lao động VN