Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Tăng cường giám sát, phản biện xã hội
Trong nhiệm kỳ mới, tôi mong muốn Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư sẽ là trung tâm của các tổ chức thành viên trong khối mặt trận, phát huy, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, hội viên. Cạnh đó, tăng cường phản biện xã hội, giám sát việc thực thi quy chế dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh các chương trình hiện nay của MTTQ và các tổ chức thành viên đã đang và thực hiện rất tốt, tích cực: như chương trình Vì người nghèo, Tết sum vầy, Tháng Công nhân, Thanh niên tình nguyện…
Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư cũng có vai trò rất quan trọng trong chỉ đạo, lãnh đạo, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên, hội viên, người lao động của các tổ chức thành viên để cùng thực hiện tốt nghị quyết của Đảng, cũng như thực hiện chủ trương sắp xếp tinh gọn bộ máy, thực hiện các nghị quyết mới ban hành trong thời gian qua. Hy vọng những chỉ đạo của Đảng ủy MTTQ, các tổ chức thành viên sẽ cụ thể hóa các chủ trương của Đảng để chỉ đạo đến các ban, đơn vị hiệu quả; quan trọng nhất là khi hợp nhất các tổ chức thành viên sẽ phải tốt hơn và có hiệu quả hơn so với trước đây.
Bà Hồ Thị Kim Ngân,
Phó trưởng ban Quan hệ lao động, Tổng liên đoàn Lao động VN
Đổi mới phương thức lãnh đạo
Thanh niên hôm nay là lực lượng mở đường cho đất nước bước vào kỷ nguyên mới: kỷ nguyên số, kỷ nguyên xanh, kỷ nguyên đổi mới sáng tạo. Để phát huy được vai trò đó, chúng tôi mong muốn Đại hội khẳng định thanh niên phải được đặt ở vị trí trung tâm trong tiến trình đổi mới mô hình tăng trưởng, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế tập thể, thúc đẩy chuyển đổi số và bảo vệ môi trường.
Để hiện thực hóa khát vọng này, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với thanh niên cần có sự chuyển hóa về chất: từ "vận động" sang "đồng hành, kiến tạo môi trường" để thanh niên có cơ chế, chính sách và không gian phát triển; từ "phong trào ngắn hạn" sang "chiến lược bền vững" để thanh niên gắn kết trực tiếp với các chương trình mục tiêu quốc gia; từ "quản lý hành chính" sang "dẫn dắt bằng tri thức và công nghệ" để công tác thanh niên trở thành một hệ sinh thái hiện đại, vận hành bằng dữ liệu số, nền tảng số.
Đây không chỉ là sự đổi mới kỹ thuật mà là sự chuyển biến về tư duy: xem thanh niên như một nguồn lực chính trị - xã hội chiến lược, một lực lượng sáng tạo và khởi phát những giá trị mới cho cộng đồng và đất nước.
Lê Thị Quỳnh Trang,
Bí thư Đoàn Liên minh Hợp tác xã VN
Thúc đẩy đối ngoại nhân dân
Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư cần mở rộng và đa dạng hóa hoạt động giao lưu quốc tế, hướng tới các tầng lớp nhân dân, bạn bè tiến bộ trên thế giới, đặc biệt cần chú trọng lực lượng trẻ, những người có tầm ảnh hưởng trong các lĩnh vực như học thuật, khoa học, công nghệ, kinh tế, nghệ thuật, thể thao… Đây là nhóm có khả năng lan tỏa mạnh mẽ các thông điệp về hòa bình, hợp tác, hữu nghị cũng như tạo ra dư luận tích cực về VN trên trường quốc tế.
Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, việc đẩy mạnh giao lưu là cơ hội để thế hệ trẻ VN nâng cao tri thức, kỹ năng, rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, tiếp cận những xu hướng phát triển mới của thời đại. Theo tôi, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư cần tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy đối ngoại nhân dân, tăng cường tình hữu nghị, sự tin cậy và hợp tác bền vững với các nước trên thế giới. Qua đó, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của VN trên trường quốc tế, đồng thời bồi dưỡng cho thế hệ trẻ ý thức trách nhiệm với đất nước và khát vọng cống hiến vì một VN giàu mạnh, văn minh.
Phạm Mỹ Lệ,
Bí thư Đoàn Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị VN
Được tăng lương để đảm bảo cuộc sống
Chúng tôi mong muốn Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư phối hợp với các bộ, ngành tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền lợi người lao động như: tiền lương, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, chất lượng bữa ăn, điều kiện lao động...
Chúng tôi tin tưởng Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư sẽ tiếp tục lãnh đạo các cấp công đoàn đẩy mạnh đối thoại tại nơi làm việc, nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể, bảo đảm ngày càng có nhiều thỏa ước có lợi hơn cho người lao động…
Chị Ninh Thị Loan,
công nhân Công ty môi trường Hà Nội
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể T.Ư lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030
Sáng nay 22.9, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể T.Ư lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức khai mạc.
Theo chương trình Đại hội, trong ngày 22.9 sẽ diễn ra phiên thứ nhất (phiên trù bị) để bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội. Tại phiên thứ nhất, Đại hội cũng sẽ thông qua chương trình, nội quy và quy chế làm việc của Đại hội. Cùng đó, Đại hội sẽ tiến hành thảo luận tại tổ góp ý vào các văn kiện trình Đại hội cũng như dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.
Trước đó, sáng 21.9, đoàn đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể T.Ư do Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Đỗ Văn Chiến làm trưởng đoàn, đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ tại Đài tưởng niệm trên đường Bắc Sơn (Hà Nội).
Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể T.Ư được thành lập theo Quyết định số 245-QĐ/TW ngày 24.1.2025 của Bộ Chính trị, là đảng bộ trực thuộc T.Ư Đảng. Đảng bộ có 25 tổ chức Đảng trực thuộc với 5.162 đảng viên.
Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể T.Ư lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là đại hội đầu tiên của 6 đảng bộ trực thuộc T.Ư. Đại hội diễn ra trong 2 ngày 22 - 23.9 với 350 đại biểu tham dự. Chủ đề Đại hội là: "Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức lãnh đạo; tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng lòng, chung sức bước vào kỷ nguyên phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc". Phương châm hành động của Đại hội dự kiến: Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Đổi mới - Phát triển.
Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội xác định 5 phương hướng, 10 nhóm chỉ tiêu, 8 nhiệm vụ trọng tâm và 10 nhóm giải pháp về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và 5 nhóm giải pháp về công tác xây dựng Đảng cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Đại hội đề ra 3 khâu đột phá được tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ. Trong đó, đổi mới phương thức lãnh đạo theo mô hình mới, tư duy mới, cách làm mới, kết quả mới. Cùng đó, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư, gần dân, sát dân, chủ động phục vụ nhân dân. Thứ 3 là tập trung đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, bố trí, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; chú trọng rèn luyện cán bộ qua hoạt động thực tiễn; gắn kết chặt chẽ "lý luận với thực tiễn", "nói đi đôi với làm".
Lê Hiệp
Bình luận (0)