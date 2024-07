Phát huy tốt vai trò 'thanh bảo kiếm' sắc bén

Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đến dự và phát biểu chỉ đạo. Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.



Nghiêm minh nhưng cũng rất nhân văn, có lý, có tình

Trong bài viết gửi tới hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá, lực lượng công an đã phát huy tốt vai trò là "thanh bảo kiếm" sắc bén trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của Đảng ủy Công an T.Ư TTXVN

Theo Tổng Bí thư, lực lượng công an đã điều tra làm rõ nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế lớn, dư luận bức xúc, có sự đan xen giữa khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước, làm lũng đoạn hệ thống chính trị ở cơ sở, như vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn, Thuận An; vụ án liên quan đến Khu đô thị Đại Ninh ở tỉnh Lâm Đồng…; góp phần cảnh tỉnh, răn đe các đối tượng tham nhũng. Việc xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực vừa qua được thực hiện đồng bộ, chặt chẽ với công tác cán bộ, rất nghiêm minh nhưng cũng rất nhân văn, có lý, có tình, các đối tượng đều "tâm phục, khẩu phục".

Về nhiệm vụ thời gian tới, Tổng Bí thư nhấn mạnh, lưu ý, Hội nghị T.Ư 10 khóa XIII tới đây sẽ bàn, thảo luận và cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng, gồm dự thảo các văn kiện và phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIV. Tổng Bí thư đề nghị cần nắm chắc tình hình, làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược; có giải pháp khắc phục triệt để tình trạng lộ, mất bí mật nhà nước, "trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường".

Tổng Bí thư yêu cầu bảo đảm tiến độ, nâng cao chất lượng điều tra, xử lý tội phạm, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo với tinh thần "không ngừng", "không nghỉ", "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể đó là ai". Cùng đó, tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân; đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngay trong nội bộ lực lượng công an nhân dân.

Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục tham gia Đảng ủy Công an T.Ư

Trước khi bắt đầu hội nghị, thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, thông báo công văn của Văn phòng T.Ư Đảng thông báo ý kiến của Bộ Chính trị về việc đồng ý phân công Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục tham gia Đảng ủy Công an T.Ư và Ban Thường vụ Đảng ủy Công an T.Ư nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thượng tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh, đây là vinh dự của Đảng ủy Công an T.Ư nói riêng và toàn Đảng bộ Công an T.Ư khi nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, thường xuyên, trực tiếp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả của Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ Công an thời gian qua.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh một số nội dung cần thực hiện, trong đó Đảng ủy Công an T.Ư tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân.

Chủ tịch nước cũng yêu cầu Đảng ủy Công an T.Ư luôn quyết tâm, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ công tác đã đề ra và tiếp tục là một trong số cấp ủy gương mẫu, đi đầu, toàn diện trong hệ thống chính trị.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Đảng ủy Công an T.Ư tiếp tục phát huy những thành tích đạt được và chủ động nắm bắt, dự báo tình hình để kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành các chủ trương, giải pháp phù hợp với diễn biến tình hình thế giới. Cạnh đó, Thủ tướng đề nghị Đảng ủy Công an T.Ư thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm, tiêu cực, tham nhũng, quản lý nhà nước về an ninh trật tự…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng.