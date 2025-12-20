Phạt nam shipper 30 triệu do vi phạm về an toàn giao thông

Ngày 20.12, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa) vừa lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với shipper N.Đ.H (21 tuổi, ngụ P.Hạc Thành).

Nam shipper cầm biển số chiếc xe máy mà không gắn vào xe theo quy định ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Anh H. làm nghề shipper bằng xe máy trên địa bàn P.Hạc Thành và các địa phương lân cận. Trong quá trình điều khiển xe đi giao hàng, anh H. đã mắc nhiều lỗi vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

Cụ thể, khi lực lượng công an kiểm tra, phát hiện anh H. điều khiển xe máy không gắn biển số, không có giấy chứng nhận đăng ký xe, xe không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển, không có giấy phép lái xe theo quy định.

Căn cứ theo quy định, Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương đã lập biên bản các lỗi vi phạm trên, xử phạt nam shipper tổng số tiền 30 triệu đồng, tạm giữ phương tiện vi phạm để xử lý theo quy định.