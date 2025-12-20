Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Phạt nam shipper 30 triệu do vi phạm về an toàn giao thông

Minh Hải
Minh Hải
20/12/2025 15:55 GMT+7

Nam shipper ngụ ở P.Hạc Thành (Thanh Hóa) đã bị phạt hành chính tổng số tiền 30 triệu đồng do mắc nhiều lỗi về an toàn giao thông trong khi điều khiển xe máy đi giao hàng.

Ngày 20.12, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa) vừa lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với shipper N.Đ.H (21 tuổi, ngụ P.Hạc Thành).

Shipper thanh hóa bị phạt 30 triệu đồng vì vi phạm an toàn giao thông nghiêm trọng - Ảnh 1.

Nam shipper cầm biển số chiếc xe máy mà không gắn vào xe theo quy định

ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Anh H. làm nghề shipper bằng xe máy trên địa bàn P.Hạc Thành và các địa phương lân cận. Trong quá trình điều khiển xe đi giao hàng, anh H. đã mắc nhiều lỗi vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

Cụ thể, khi lực lượng công an kiểm tra, phát hiện anh H. điều khiển xe máy không gắn biển số, không có giấy chứng nhận đăng ký xe, xe không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển, không có giấy phép lái xe theo quy định.

Căn cứ theo quy định, Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương đã lập biên bản các lỗi vi phạm trên, xử phạt nam shipper tổng số tiền 30 triệu đồng, tạm giữ phương tiện vi phạm để xử lý theo quy định.

Tin liên quan

Truy bắt cặp vợ chồng trộm cắp liên tỉnh lẩn trốn trong nhà nghỉ

Truy bắt cặp vợ chồng trộm cắp liên tỉnh lẩn trốn trong nhà nghỉ

Sau khi trộm cắp tài sản tại tỉnh Đắk Lắk, cặp vợ chồng nhanh chóng bỏ trốn ra phía bắc nhưng đã bị Công an TP.Đà Nẵng bắt giữ khi lẩn trốn tại nhà nghỉ.

Khám phá thêm chủ đề

SHIPPER Thanh Hóa không gắn biển số phạt hành chính
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận