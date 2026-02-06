Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Phạt nặng tài xế xe tải chở hàng vượt quá chiều cao quy định, gây tai nạn

Trần Kha - Vũ Phượng
06/02/2026 18:17 GMT+7

Đội CSGT Phú Lâm vừa xử phạt một tài xế xe tải chở hàng vượt quá chiều cao khiến hàng rơi xuống đường làm người đi xe máy bị thương.

Ngày 6.2, Đội CSGT Phú Lâm (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) cho biết đã lập biên bản xử phạt một tài xế xe tải về hành vi chở hàng vượt quá chiều cao xếp hàng cho phép và để rơi vãi hàng hóa, gây tai nạn.

Phạt nặng tài xế xe tải chở hàng vượt quá chiều cao gây tai nạn - Ảnh 1.

Xe tải chở hàng vượt quá chiều cao cho phép gây mất an toàn trên tuyến Hồ Học Lãm

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trước đó, ngày 3.2, từ phản ánh của người dân qua video clip, Đội CSGT Phú Lâm ghi nhận một xe ô tô tải lưu thông trên đường Hồ Học Lãm (TP.HCM) có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng về an toàn giao thông.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Tổ tuần tra của Đội CSGT Phú Lâm đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường để kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định phương tiện xe tải biển số 54V - 6XXX do tài xế N.T.P (38 tuổi, ở Bến Tre) điều khiển đã chở hàng vượt quá chiều cao quy định (vượt hơn 1 m so với thành xe). Đáng chú ý, trong quá trình di chuyển, chiếc xe này đã để rơi một bao hàng xuống mặt đường, va trúng một người đi xe máy khiến nạn nhân bị thương nhẹ.

Phạt tài xế và chủ xe hơn 10 triệu đồng

Với các sai phạm trên, Đội CSGT Phú Lâm đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế xe tải N.T.P. Tổng mức hình phạt dành cho tài xế là 5,5 triệu đồng, đồng thời bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe. Không chỉ người điều khiển, chủ phương tiện này cũng bị xử phạt hành chính với số tiền 5 triệu đồng.

Phạt nặng tài xế xe tải chở hàng vượt quá chiều cao gây tai nạn - Ảnh 2.

Đội CSGT Phú Lâm tiến hành kiểm tra để xử lý vi phạm đối với tài xế N.T.P

ẢNH: CƠ QUAN CHỨC NĂNG CUNG CẤP

"Hành vi chở hàng vượt tải, vượt khổ, đặc biệt là vượt quá chiều cao tiềm ẩn nguy cơ cực lớn dẫn đến va chạm với cầu vượt, dây điện hoặc làm lật xe, gây nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng người đi đường", đại diện Đội CSGT Phú Lâm nhấn mạnh.

Thông qua vụ việc, lực lượng CSGT khuyến cáo các đơn vị vận tải, tài xế phải tuyệt đối tuân thủ quy định về kích thước giới hạn hàng hóa. Việc xếp hàng đúng quy định không chỉ bảo vệ an toàn cho chính tài xế mà còn là trách nhiệm với cộng đồng.

Người dân khi phát hiện các phương tiện vi phạm nên chủ động ghi hình, phản ánh để cơ quan chức năng kịp thời xử lý.

Trong thời gian tới, Đội CSGT Phú Lâm sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiên quyết xử lý các "hung thần" chở hàng quá khổ, quá tải để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn đảm trách.

