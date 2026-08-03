Phạt người phụ nữ hoang báo bị cướp 85 triệu đồng

Ngày 3.8, Cơ quan chức năng cho biết Công an phường Tân Hưng (TP.HCM) vừa lập hồ sơ xử lý một trường hợp hoang báo bị cướp 85 triệu đồng trên địa bàn.

Bà D.T.L.N tại trụ sở công an ẢNH: CACC

Trước đó, ngày 2.8, Công an phường Tân Hưng tiếp nhận tin trình báo của bà D.T.L.N (34 tuổi, ở phường Tân Hưng) về việc bị 2 người đi xe máy áp sát, cướp giật túi xách trước nhà số 30/30 đường Lâm Văn Bền.

Theo lời khai ban đầu của bà N., bên trong túi xách bị mất có căn cước công dân, giấy phép lái xe cùng khoảng 85 triệu đồng tiền mặt.

Nhận tin báo về vụ án, Phòng Cảnh sát hình sự (Tổ công tác số 6) Công an TP.HCM đã khẩn trương phối hợp Công an phường Tân Hưng triển khai lực lượng, trích xuất camera an ninh quanh khu vực để xác minh, truy bắt hung thủ.

Tuy nhiên, qua quá trình đấu tranh và làm việc, lực lượng chức năng phát hiện nhiều điểm bất minh trong lời khai. Trước các chứng cứ không thể chối cãi, bà N. đã phải thừa nhận không hề bị cướp giật.

Tại cơ quan công an, bà N. khai nhận tối 1.8, sau khi kết thúc ca làm việc tại một quán ăn trên địa bàn xã Nhà Bè, chị cầm theo khoảng 85 triệu đồng tiền doanh thu của quán về nhà để sáng hôm sau nộp vào tài khoản ngân hàng.

Đến sáng 2.8, bà N. phát hiện toàn bộ số tiền trên đã "không cánh mà bay" nhưng không xác định được là do đánh rơi hay làm mất ở đâu. Vì quá lo sợ bị chủ quán sa thải và bắt đền bù, người phụ nữ này đã nghĩ ra kịch bản bị cướp giật tài sản rồi đến công an trình báo tin giả.

Hiện Công an phường Tân Hưng đã hoàn tất hồ sơ để xử lý D.T.L.N về hành vi "báo thông tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền".