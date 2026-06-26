Xử phạt người tung tin giả 'cá sấu xuất hiện trên kênh Vịnh Tre'

Chiều 26.6, tin từ UBND xã Núi Cấm (tỉnh An Giang) cho biết, Chủ tịch UBND xã này đã ký quyết định xử phạt hành chính đối với bà T.T.T.N (38 tuổi, ở ấp Tân Thành, xã Núi Cấm) số tiền 7,5 triệu đồng vì đã thông tin sai sự thật "cá sấu xuất hiện trên kênh Vịnh Tre".

Bà T. bị xử phạt về hành vi lợi dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân.

Cá sấu được tạo từ AI nhưng bà N. thông tin là cá sấu thật xuất hiện ở xã Núi Cấm, tỉnh An Giang ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Như Thanh Niên đã thông tin, lúc 9 giờ sáng 10.6, UBND xã Núi Cấm tiếp nhận thông tin của bà N. về việc phát hiện con cá sấu trên kênh Vịnh Tre. Qua đó, UBND xã chỉ đạo lực lượng công an xã phối hợp các ngành liên quan tổ chức xác minh và làm việc với bà N.

Ban đầu bà N. cho biết, khoảng 18 giờ 40 phút ngày 9.6, tại tổ 9, ấp Tân Thành, xã Núi Cấm, bà có phát hiện và chụp ảnh một con cá sấu xuất hiện trên kênh Vịnh Tre là đúng sự thật.

Nhận thấy vụ việc xảy ra có nguy cơ gây nguy hiểm cho người dân sinh sống ở khu vực kênh Vịnh Tre nên UBND xã Núi Cấm báo cáo đến UBND tỉnh An Giang, Sở Nông nghiệp - Môi trường, Hạt Kiểm lâm khu vực IV hỗ trợ chuyên môn để xử lý. Đồng thời, chỉ đạo các lực lượng, các ngành liên quan tăng cường công tác kiểm tra theo các tuyến kênh trên địa bàn và thông báo tuyên truyền không cho trẻ em tắm sông.

Công an xã Núi Cấm làm việc với bà N. về việc cung cấp thông tin sai sự thật cá sấu xuất hiện trên kênh Vịnh Tre ẢNH: CTV

Tuy nhiên, khi Công an xã phối hợp các ngành liên quan tiến hành xác minh các hộ dân sinh sống khu vực kênh Vịnh Tre thì người dân cho biết không có thông tin nào liên quan đến cá sấu xuất hiện trên địa bàn.

Đến 8 giờ ngày 11.6, em L.N.T (17 tuổi, con ruột bà N.) đến Công an xã Núi Cấm khai nhận thông tin cá sấu xuất hiện trên kênh Vịnh Tre là không đúng sự thật. Hình ảnh con cá sấu xuất hiện trên kênh là do chính em dùng AI tạo ra để gửi cho nhóm Zalo gia đình xem.

Căn cứ điểm a, khoản 1, điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ, Chủ tịch UBND xã Núi Cấm quyết định xử phạt bà N. số tiền 7,5 triệu đồng, đồng thời buộc gỡ bỏ toàn bộ thông tin sai sự thật đã đăng tải về cá sấu xuất hiện trên kênh Vịnh Tre.